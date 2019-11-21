В Европе выходит первый продукт Huawei с HarmonyOS

Тем не менее, появилась информация о том, что Huawei Smart Screen в данный момент готовится к глобальному запуску. После получения сертификата Bluetooth умный телевизор Huawei Smart Screen появился на сайте Wi-Fi Alliance, пишет Ixbt.com.

Устройство получило модельный номер OSCA-550Y, который подтверждает, что речь идет о 55-дюймовом дисплее. Позже на международном рынке должны появиться модели с экранами диагональю 65 и 75 дюймов.

Также сертификат подтверждает, что глобальная версия Huawei Smart Screen будет работать под управлением операционной системы HarmonyOS, точно так же, как и китайские версии.