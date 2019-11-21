Датчики угарного газа за один вечер спасли жильцов сразу двух квартир в Кохтла-Ярве

Наличие датчиков угарного газа в двух квартирах в Кохтла-Ярве за один вечер предотвратили сразу две трагедии.
20 ноября в 20:09 Центру тревоги сообщили, что в одной из квартир в доме с газовым котлом на улице Сыпрузе сработал датчик угарного газа. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в квартире действительно распространяется угарный газ. Спасатели эвакуировали жильцов квартиры и проверили соседние, к счастью, в других квартирах угарный газ была на нулевом уровне.
В тот же день, позднее, в 22:39 спасатели получили сообщение, что на улице Калеви тоже сработал датчик угарного газа. Опасения подтвердились. Спасатели проветрили помещения и проверили другие квартиры. Причиной скопления газа оказалась отсутствие хорошей вентиляции в квартире. Никто не пострадал.