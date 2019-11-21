Датчики угарного газа за один вечер спасли жильцов сразу двух квартир в Кохтла-Ярве

20 ноября в 20:09 Центру тревоги сообщили, что в одной из квартир в доме с газовым котлом на улице Сыпрузе сработал датчик угарного газа. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в квартире действительно распространяется угарный газ. Спасатели эвакуировали жильцов квартиры и проверили соседние, к счастью, в других квартирах угарный газ была на нулевом уровне.