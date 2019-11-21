Чт, 21.11.2019
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Пропавший в Турции российский футболист объявился в Инстаграме

Заур Садаев

ФОТО: RONEN ZVULUN/REUTERS

Пропавший в Турции российский футболист Заур Садаев объяснил свое исчезновение разрывом контракта, сообщает Milliyet.

С 30-летним игроком не могут связаться с момента перерыва на матчи сборных. «Сейчас Садаев не с нами, мы не можем связаться с ним. Из-за этого мы решили объяснить всё нашим болельщикам», – сказал главный тренер клуба Мустафа Каплан.

Садаев подписал контракт с «Анкарагюджю» этим летом после выступления в клубе на правах аренды. Предыдущей командой форварда был «Ахмат».

Позднее Заур Садаев вышел на связь через соцсеть Instagram.

Садаев пояснил, что не общался с представителями клуба, так как разорвал контракт.

"Я решил, что больше не буду играть за этот клуб, контракт разорван! Вот и все", - написал футболист в Instagram-сторис.

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