Пропавший в Турции российский футболист объявился в Инстаграме

С 30-летним игроком не могут связаться с момента перерыва на матчи сборных. «Сейчас Садаев не с нами, мы не можем связаться с ним. Из-за этого мы решили объяснить всё нашим болельщикам», – сказал главный тренер клуба Мустафа Каплан.

Садаев подписал контракт с «Анкарагюджю» этим летом после выступления в клубе на правах аренды. Предыдущей командой форварда был «Ахмат».

Позднее Заур Садаев вышел на связь через соцсеть Instagram.

Садаев пояснил, что не общался с представителями клуба, так как разорвал контракт.