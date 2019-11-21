Пропавший в Турции российский футболист объявился в Инстаграме

С 30-летним игроком не могут связаться с момента перерыва на матчи сборных. «Сейчас Садаев не с нами, мы не можем связаться с ним. Из-за этого мы решили объяснить всё нашим болельщикам», – сказал главный тренер клуба Мустафа Каплан.
Садаев подписал контракт с «Анкарагюджю» этим летом после выступления в клубе на правах аренды. Предыдущей командой форварда был «Ахмат».
Позднее Заур Садаев вышел на связь через соцсеть Instagram.
Садаев пояснил, что не общался с представителями клуба, так как разорвал контракт.
"Я решил, что больше не буду играть за этот клуб, контракт разорван! Вот и все", - написал футболист в Instagram-сторис.