Многие останутся без подарков на Рождество: все из-за курьера Itella

Заказаны товары стоимостью в несколько сотен евро, но так и не получены. В такую ситуацию попало агентство дизайна и производства рекламы Realdo.

"В пятницу должны были получить посылку. Нам важно было получить ее до 23 числа. Я связалась с адресантом в Польше и мне сказали, что насколько им известно, посылка ушла, все принято под подпись. На данный момент посылка считается утерянной", - рассказала представитель Realdo Айя Кришьянова.

Как подписываются документы на доставку посылки, еще предстоит выяснить, но это предприятие является одним из по крайней мере 108 адресатов, которые не дождутся свою посылку.

Документы, детали для музыкальных инструментов, покупки подешевле и подороже –все это находилось в брошенных и найденных в микроавтобусе посылках.

Владелец автобуса рассказал, что сдал транспортное средство в аренду частному лицу. "Он мне сказал, что заключен договор на три года с какой-то... Он не сказал, что это за курьерская компания", - указал мужчина.

12 ноября владелец автобуса заключил договор об аренде. Арендатор обещал прислать удостоверяющие личность документы в электронном заплатить часть денег 15 ноября. Но ни то, ни другое не произошло, а с курьером владельцу автобуса связаться не удалось.

17 ноября ему позвонили и сообщили, что его автобус стоит в запрещенном месте.

"Тогда началось: находим бусик, констатируем, что там внутри только винегрет. Много посылок со всеми именами, фамилиями, номерами телефонов, датами доставки", - рассказал владелец транспортного средства.

Все посылки владелец автобуса доставил в Latvijas pasts – национальный оператор почтовой связи Латвии. Там было констатировано, что посылки отправлялись не с посредничеством Latvijas pasts. Однако предприятие все же приняло посылки для дальнейшего расследования.

"Ситуация, к сожалению, очень неприятная. Большая часть порванных посылок разворована полностью, у части нельзя определить ни получателя, ни содержание, а часть из этих посылок - рождественские, которые, очевидно, планировались для праздников в конце года", - указала представитель Latvijas pasts Гундега Варпа.

Позже выяснилось, что курьер работал в компании Itella Logistics, которая занимается доставкой международных посылок.

"Курьер у нас больше не работает. Конечно, такие случаи недопустимы. Мы еще раз приносим извинения людям, которых это коснулось. В ближайшее время мы получим посылки от почты и сможем выдать их тем, кто их не получил", - заявил исполнительный директор Itella Logistics Айнарс Гилис.

Предприятие Latvijas pasts написало заявление о случившемся в Госполицию.