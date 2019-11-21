Грузооборот эстонских портов ощутимо упал

Погрузка товаров за год упала на 3,7 процента приблизительно до 2,2 млн тонн.

Разгрузка сократилась за год на 7,4 процента приблизительно до 1,1 млн тонн.

С января до конца октября 2019 года эстонские порты обработали около 30,6 млн тонн грузов. За десять минут было погружено около 20,7 млн тонн, а разгружено 10 млн тонн.

В прошлом году объем обработанных эстонскими портами грузов вырос на 3 процента до 35,9 млн тонн.