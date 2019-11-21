Грузооборот эстонских портов ощутимо упал

По данным Департамента статистики, в октябре объем грузоперевозок портов Эстонии упал в годовом сравнении на 4,9 процента до 3,2 млн тонн.
Погрузка товаров за год упала на 3,7 процента приблизительно до 2,2 млн тонн.
Разгрузка сократилась за год на 7,4 процента приблизительно до 1,1 млн тонн.
С января до конца октября 2019 года эстонские порты обработали около 30,6 млн тонн грузов. За десять минут было погружено около 20,7 млн тонн, а разгружено 10 млн тонн.
В прошлом году объем обработанных эстонскими портами грузов вырос на 3 процента до 35,9 млн тонн.
В 2018 году погрузка составила около двух третей грузооборота портов, то есть 24,5 слн тонн, а разгрузка составила 11,4 млн тонн. Показатели выросли по сравнению с 2017 годом на 4 и 1 процент соответственно.