Фото: есть возможность приобрести усадьбу XV века в Ляэне-Вирумаа

Продающийся объект недвижимости в Роэла построен в XIX веке, а первое упоминание о мызе восходит к 1453 году. Мыза не является охраняемым памятником архитектуры, и это очень хорошо, потому что новый собственник может ремонтировать и декорировать здание по своему собственному усмотрению и вкусу.

Мызный комплекс, конечно же, требует огромного ремонта, и только большой любитель сельской старинной архитектуры сможет инвестировать не только в приобретение, но и в реновацию этой недвижимости, которавя включает, кроме главного дома, еще и подсобное строение и две надворных постройки. Здания находятся в старинном парке, дубам и липам в котором более ста лет.