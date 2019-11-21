Чт, 21.11.2019
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  • Фото: есть возможность приобрести усадьбу XV века в Ляэне-Вирумаа

Фото: есть возможность приобрести усадьбу XV века в Ляэне-Вирумаа

ФОТО: KV.EE

Выставлен на продажу мызный комплекс Роэла, имеющий большой потенциал для реновации, предлагает Postimees. 

Продающийся объект недвижимости в Роэла построен в XIX веке, а первое упоминание о мызе восходит к 1453 году. Мыза не является охраняемым памятником архитектуры, и это очень хорошо, потому что новый собственник может ремонтировать и декорировать здание по своему собственному усмотрению и вкусу.

ФОТО: KV.EE

Мызный комплекс, конечно же, требует огромного ремонта, и только большой любитель сельской старинной архитектуры сможет инвестировать не только в приобретение, но и в реновацию этой недвижимости, которавя включает, кроме главного дома, еще и подсобное строение и две надворных постройки. Здания находятся в старинном парке, дубам и липам в котором более ста лет. 

ФОТО: KV.EE

Подробности находятся на странице портала недвижимости KV.EE.  

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