KFC откроет в Нарве круглосуточный ресторан

Весной следующего года ресторан KFC откроет свои двери в торговом центре Fama в Нарве и летом - в Lõunakeskus в Тарту. Оба торговых центра принадлежат Astri Grupp.

По словам менеджера по развитию Apollo Group Маури Дорбек, успех, постигший KFC в Прибалтике, показал, что люди умеют ценить качественные услуги. «Появление всемирно известного бренда в Эстонии себя оправдало и планы по расширению грандиозны. Мы рады объявить, что скоро сможем предлагать качественные услуги KFC и за пределами Таллинна», - сказал Маури Дорбек.

Член правления Astri Kinnisvara OÜ Тармо Клейманн добавил, что для Astri Grupp всегда было важно радовать клиентов большим выбором магазинов и ресторанов. «KFC - это еще одно доказательство, что мы привлекаем в торговые центры самые известные и популярные бренды», - заявил Клейманн.