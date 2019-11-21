Йыхвиская оппозиция планирует разобраться с зарплатой председателя волостного собрания

Оппозиция представила соответствующий проект еще весной, но до сих пор он не дошел до волостного собрания. Председатель собрания Эдуард Эаст объяснил это тем обстоятельством, что сначала волостное управление должно было сообщить свою точку зрения относительно проекта.

Вопрос волостного собрания на обсуждение волостному управлению

"Председатель волостного собрания до сих пор сознательно тянул и уклонялся от включения представленного оппозицией проекта в повестку дня, боясь потерять свою высокую зарплату", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Сам Эдуард Эаст отрицает сознательное затягивание. "Когда они (оппозиция. - Э.К.) весной подали этот проект, то подан был также один проект от коалиции, касающийся порядка бюджетного производства. Тогда волостное собрание проголосовало за то, чтобы эти проекты прошли также юридическую экспертизу волостного управления. От волостного управления поступило мнение, которое я разослал всем членам волостного собрания. После этого коалиция исправила свой проект в соответствии с рекомендацией волостного управления, а со стороны оппозиции было молчание. Теперь они его представили, я отправил волостному управлению - оттуда второго координирующего мнения не поступило, поэтому я поставил его на повестку дня", - объяснил Эаст "Северному побережью".

Однако оппозиция считает странной точку зрения, по которой волостное собрание должно спрашивать мнения волостного управления для организации своей внутренней работы. "Волостное управление - это формируемый волостным собранием исполнительный орган, что исключает вмешательство во внутреннюю или организационную работу волостного собрания как представительского органа", - говорится в пояснительной записке к проекту. В ней отмечается также, что волостное собрание утверждает также волостное управление и назначает зарплату, и ни один из этих вопросов не требует согласования с волостным управлением или получения мнения от волостного управления.

"Это не входит и не может входить в компетенцию волостного управления". И все же волостное управление в июне этого года выдало свое мнение о проекте, по которому уменьшение зарплаты председателя волостного собрания с 2500 евро до 900 евро не содержит обоснования, почему это нужно сделать. "Если волостное управление не понимает, что экономия волостных бюджетных средств в размере десятков тысяч евро и является достаточным обоснованием для изменения постановления, то у волостного управления имеются проблемы", - находят подавшие проект.

Не увязывать плату с минимальной зарплатой

В том же проекте предлагается отвязать выплачиваемые членам волостного собрания, председателям комиссий и заместителям председателя собрания платы от минимальной зарплаты. Нынешняя коалиция в прошлом году увязала их по примеру Кохтла-Ярве с минимальной зарплатой.