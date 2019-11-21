Йыхвиская оппозиция планирует разобраться с зарплатой председателя волостного собрания

Йыхвиская оппозиция хочет уменьшить зарплату председателя волостного собрания более чем на 60 процентов, а также ввести порядок, при котором состав волостного собрания не сможет сам принимать решения о своих оплатах и компенсациях, пишет "Северное побережье".
Оппозиция представила соответствующий проект еще весной, но до сих пор он не дошел до волостного собрания. Председатель собрания Эдуард Эаст объяснил это тем обстоятельством, что сначала волостное управление должно было сообщить свою точку зрения относительно проекта.
Вопрос волостного собрания на обсуждение волостному управлению
"Председатель волостного собрания до сих пор сознательно тянул и уклонялся от включения представленного оппозицией проекта в повестку дня, боясь потерять свою высокую зарплату", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Сам Эдуард Эаст отрицает сознательное затягивание. "Когда они (оппозиция. - Э.К.) весной подали этот проект, то подан был также один проект от коалиции, касающийся порядка бюджетного производства. Тогда волостное собрание проголосовало за то, чтобы эти проекты прошли также юридическую экспертизу волостного управления. От волостного управления поступило мнение, которое я разослал всем членам волостного собрания. После этого коалиция исправила свой проект в соответствии с рекомендацией волостного управления, а со стороны оппозиции было молчание. Теперь они его представили, я отправил волостному управлению - оттуда второго координирующего мнения не поступило, поэтому я поставил его на повестку дня", - объяснил Эаст "Северному побережью".
Однако оппозиция считает странной точку зрения, по которой волостное собрание должно спрашивать мнения волостного управления для организации своей внутренней работы. "Волостное управление - это формируемый волостным собранием исполнительный орган, что исключает вмешательство во внутреннюю или организационную работу волостного собрания как представительского органа", - говорится в пояснительной записке к проекту. В ней отмечается также, что волостное собрание утверждает также волостное управление и назначает зарплату, и ни один из этих вопросов не требует согласования с волостным управлением или получения мнения от волостного управления.
"Это не входит и не может входить в компетенцию волостного управления". И все же волостное управление в июне этого года выдало свое мнение о проекте, по которому уменьшение зарплаты председателя волостного собрания с 2500 евро до 900 евро не содержит обоснования, почему это нужно сделать. "Если волостное управление не понимает, что экономия волостных бюджетных средств в размере десятков тысяч евро и является достаточным обоснованием для изменения постановления, то у волостного управления имеются проблемы", - находят подавшие проект.
Не увязывать плату с минимальной зарплатой
В том же проекте предлагается отвязать выплачиваемые членам волостного собрания, председателям комиссий и заместителям председателя собрания платы от минимальной зарплаты. Нынешняя коалиция в прошлом году увязала их по примеру Кохтла-Ярве с минимальной зарплатой.
"Увязывание платы членам волостного собрания с минимальной зарплатой создает обманчивое впечатление, будто в Йыхви имеются находящиеся на зарплате члены волостного собрания, получающие зарплату за участие в работе волостного собрания. Увязывая плату с минимальной зарплатой, демонстрируют среди прочего полное неуважение к лицам, зарплата которых равна минимальной и которые должны, чтобы заслужить минимальную зарплату, работать по 8 часов в день, то есть 40 часов в неделю и в среднем 21 день в календарный месяц. В то же время член волостного собрания участвует, в лучшем случае, лишь раз в месяц в заседании волостного собрания и в собрании комиссии волостного собрания", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Теперешняя система гарантирует членам волостного собрания также ежегодное повышение платы без необходимости решать это отдельно.
Представившие проект находят также, что Йыхвискому волостному собранию не требуется находящийся на зарплате председатель, которому платят 2500 евро в месяц. Хотят также установить такой принцип, чтобы состав волостного собрания не мог в дальнейшем устанавливать платы и компенсации для самих себя и изменять их на собственное усмотрение, а делать это могли бы только для следующего состава волостного собрания.
Эаст не поддерживает уменьшения выплат
Председатель волостного собрания Эдуард Эаст считает, что коалиция не поддержит этот проект, который бы урезал плату членам волостного собрания и отвязал ее от минимальной зарплаты. "Я думаю, что коалиция этот проект не поддержит, ведь коалиция решила, что такой порядок назначения компенсаций, который мы приняли летом прошлого года, разумен".
Хотя, например, в Рийгикогу тоже действует принцип, что нынешний состав может изменять выплаты только следующему составу, Эаст его не поддерживает. "На уровне Рийгикогу это решено таким образом, на уровне самоуправлений - иначе, и законодатель тоже не ввел другой регуляции. Я не вижу тут ничего плохого, - ответил он на вопрос, нет ли тут конфликта интересов у членов волостного собрания, если они устанавливают платы для самих себя. - Можно сказать и так, что если ты в одном составе назначишь блага и войдешь также в следующий состав, то, получается, назначил их себе. Если этот порядок посчитают нужным изменить, то надо делать это на уровне законодательства. Тут можно порассуждать как с этической, так и с других точек зрения".
Месячная плата членам Йыхвиского волостного собрания сейчас:
председатель волостного собрания - 2500 евро
заместители председателя волостного собрания - 540 евро
председатели комиссий - 486 евро
простые члены - 243 евро
Предложение оппозиции:
председатель волостного собрания - 900 евро
заместители председателя волостного собрания - 225 евро
председатели комиссий - 270 евро
простые члены - 180 евро