Роналду может покинуть «Ювентус»

«Криштиану может покинуть «Ювентус» по окончании этого сезона, если они не выиграют Лигу чемпионов. Он отправился в Турин с целью выиграть Лигу чемпионов с третьим клубом, но всё осложняется.

«Ювентус» хочет купить Поля Погба и Килиана Мбаппе. Это будет трудно, особенно в случае с Мбаппе. Из-за ограничений по зарплате клубу придётся расстаться с Роналду, чтобы купить этих игроков. Так что его уход вполне вероятен», — цитирует Инду The Sun со ссылкой на испанское телевидение.