Пиллак: ежегодное повышение платы за место в детском саду следует прекратить

«Повышение минимальной зарплаты вовсе не означает рост доходов для всех семей, при этом то, что для семей с детьми повышаются расходы - это 100%, поскольку плата за место в детском саду привязана к минималке. И это несправедливо», - подчеркнула Пиллак.

По ее словам, Таллинн – город состоятельный. Вместо того чтобы каждый год повышать плату за место в детском саду, следует ее вообще отменить. Соответствующий законопроект уже в горсобрании.

«Искренне надеюсь на то, что депутаты горсобрания, в независимости от партийной принадлежности, поддержат отмену платы за место в детском саду, и семьи с маленькими детьми смогут вздохнуть спокойно», - сказала Пиллак.