Пиллак: ежегодное повышение платы за место в детском саду следует прекратить

По мнению вице-председателя реформистской фракции в Таллинском горсобрании Ынне Пиллак, ежегодное повышение платы за место в детском саду, которое привязано к минимальной зарплате, следует прекратить. Соответствующий законопроект, который ждет принятия, уже в производстве горсобрания, говорится в пресс-сообщении Партии реформ.
«Повышение минимальной зарплаты вовсе не означает рост доходов для всех семей, при этом то, что для семей с детьми повышаются расходы - это 100%, поскольку плата за место в детском саду привязана к минималке. И это несправедливо», - подчеркнула Пиллак.
По ее словам, Таллинн – город состоятельный. Вместо того чтобы каждый год повышать плату за место в детском саду, следует ее вообще отменить. Соответствующий законопроект уже в горсобрании.
«Искренне надеюсь на то, что депутаты горсобрания, в независимости от партийной принадлежности, поддержат отмену платы за место в детском саду, и семьи с маленькими детьми смогут вздохнуть спокойно», - сказала Пиллак.
В связи с тем, что минимальная оплата труда в следующем году вырастет до 584 евро, повысится и плата за место в детском саду с нынешних 66 евро до 71 евро в месяц. Отмена платы за место в детском саду - это экономия 852 евро в год для семьи с одним ребенком и 1704 евро в год для семьи с двумя детьми.