Cветофоры на самом большом перекрестке в Нарве работают с перебоями

На странице горуправы в Фейсбуке в среду появилось предупреждение, что светофоры на перекрестке Таллиннского, Кренхольми и Кангеласте не работают из-за сбоя в электропитании. Водителей призвали к особой внимательности при пересечении перекрестка, а также посоветовали при возможности использовать другие пути движения.

В течение вечера светофоры то начинали работать, то снова отключались. Как заметил в соцсети один из нарвитян Максим Козлов, “добрая половина водителей сразу разучилась ездить”. Действительно на перекрестке возникали опасные ситуации.

Также труднее чем обычно было выехать на этот перекресток с улицы Выйду. В дополнение на ул. Кереса и в некоторых других местах вечером отключалось уличное освещение.

Старший специалист по коммунальным вопросам Департамента городского хозяйства Римма Алексеева сообщила, что во время реконструкции пешеходного перехода в начале улицы Выйду потребовалось также перенести столб уличного освещения.

"По неизвестным нам причинам, которые уходят глубоко в советское прошлое, кабель, который питает светофор в 400 метрах от него, проходил через питающую линию этого столба освещения", - сказала она.

По словам Риммы Алексеевой, электрики не могли этого знать, когда проводили работы.