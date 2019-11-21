Cветофоры на самом большом перекрестке в Нарве работают с перебоями

В среду 20 ноября отключились светофоры на перекрестке Таллиннского шоссе, улиц Кренхольми и Кангеласте. Для многих водителей проехать самый загруженный в Нарве перекресток по знакам оказалось сложно, и возникали аварийные ситуации. Дело осложнялось тем, что на некоторых улицах пропало и уличное освещение. Причиной стало повреждение кабеля, которое электрики обещают устранить сегодня.
На странице горуправы в Фейсбуке в среду появилось предупреждение, что светофоры на перекрестке Таллиннского, Кренхольми и Кангеласте не работают из-за сбоя в электропитании. Водителей призвали к особой внимательности при пересечении перекрестка, а также посоветовали при возможности использовать другие пути движения.
В течение вечера светофоры то начинали работать, то снова отключались. Как заметил в соцсети один из нарвитян Максим Козлов, “добрая половина водителей сразу разучилась ездить”. Действительно на перекрестке возникали опасные ситуации.
Также труднее чем обычно было выехать на этот перекресток с улицы Выйду. В дополнение на ул. Кереса и в некоторых других местах вечером отключалось уличное освещение.
Старший специалист по коммунальным вопросам Департамента городского хозяйства Римма Алексеева сообщила, что во время реконструкции пешеходного перехода в начале улицы Выйду потребовалось также перенести столб уличного освещения.
"По неизвестным нам причинам, которые уходят глубоко в советское прошлое, кабель, который питает светофор в 400 метрах от него, проходил через питающую линию этого столба освещения", - сказала она.
По словам Риммы Алексеевой, электрики не могли этого знать, когда проводили работы.
Старший специалист департамента Василий Михайлов сообщил, что электрики занимаются проблемой и обещают восстановить кабель сегодня. Однако, в течение дня еще возможны кратковременные отключения светофоров.