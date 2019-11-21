Из-за ошибки подрядчиков светофоры на самом большом перекрестке в Нарве работают с перебоями

На странице горуправы в Фейсбуке в среду появилось предупреждение, что светофоры на перекрестке Таллиннского, Кренхольми и Кангеласте не работают из-за сбоя в электропитании. Водителей призвали к особой внимательности при пересечении перекрестка, а также посоветовали при возможности использовать другие пути движения.

В течение вечера светофоры то начинали работать, то снова отключались. Как заметил в соцсети один из нарвитян Максим Козлов, “добрая половина водителей сразу разучилась ездить”. Действительно на перекрестке возникали опасные ситуации.

Также труднее, чем обычно, было выехать на этот перекресток с улицы Выйду. В дополнение на ул. Кереса и в некоторых других местах вечером отключалось уличное освещение.

Директор Департамента городского хозяйства и член управы Елена Скулачёва рассказала, что во время реконструкции пешеходного перехода в начале улицы Выйду потребовалось также заменить старый железобетонный столб на новый. По ошибке во время этих работ был перерезан кабель, который не должны были трогать.