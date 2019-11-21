Из-за ошибки подрядчиков светофоры на самом большом перекрестке в Нарве работают с перебоями

В среду 20 ноября отключились светофоры на перекрестке Таллиннского шоссе, улиц Кренхольми и Кангеласте. Для многих водителей проехать самый загруженный в Нарве перекресток по знакам оказалось сложно, и возникали аварийные ситуации. Дело осложнялось тем, что на некоторых улицах пропало и уличное освещение. Причиной стало повреждение кабеля, которое электрики обещают устранить сегодня.
На странице горуправы в Фейсбуке в среду появилось предупреждение, что светофоры на перекрестке Таллиннского, Кренхольми и Кангеласте не работают из-за сбоя в электропитании. Водителей призвали к особой внимательности при пересечении перекрестка, а также посоветовали при возможности использовать другие пути движения.
В течение вечера светофоры то начинали работать, то снова отключались. Как заметил в соцсети один из нарвитян Максим Козлов, “добрая половина водителей сразу разучилась ездить”. Действительно на перекрестке возникали опасные ситуации.
Также труднее, чем обычно, было выехать на этот перекресток с улицы Выйду. В дополнение на ул. Кереса и в некоторых других местах вечером отключалось уличное освещение.
Директор Департамента городского хозяйства и член управы Елена Скулачёва рассказала, что во время реконструкции пешеходного перехода в начале улицы Выйду потребовалось также заменить старый железобетонный столб на новый. По ошибке во время этих работ был перерезан кабель, который не должны были трогать.
Старший специалист департамента Василий Михайлов сообщил, что светофоры были подключены как раз к той линии, которая оказалась повреждена. Электрики занимаются проблемой и обещают восстановить кабель сегодня. Однако, в течение дня еще возможны кратковременные отключения светофоров.