Потерпевших может быть больше: в Таллинне задержан мужчина, который преследовал детей

На прошлой неделе полиция получила сообщения о двух случаях в Таллинне, когда к детям приближался незнакомый мужчина. Первое происшествие закончилось физическим контактом, когда мужчина пытался куда-то тащить ребенка, но тот вырвался и убежал. В ходе второго инцидента незнакомец преследовал ребенка, которому, к счастью, удалось убежать. Дети были в возрасте 7 и 14 лет.

По словам руководителя службы по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Вареса, дети поступили очень правильно, рассказав о случившемся родителям, которые проинформировали полицию.

«После получения сообщений полицейские сразу же начали собирать дополнительную информацию об этих инцидентах. Мы выяснили, что два случая могут быть связаны между собой, так как и в поведении мужчины, и в его описании потерпевшими имелись общие черты», – рассказал Варес.

В этот понедельник полицейские задержали проживающего в Эстонии 30-летнего гражданина Латвии, которого есть основание подозревать в вышеописанных действиях. Мотивы его поведения будут установлены в ходе начатого уголовного производства.

Варес подтвердил, что дети не пострадали, но ситуация, конечно же, была пугающая. «О подобных случаях надо обязательно сообщать в полицию: мы реагируем на такие сообщения со всей серьезностью. Каждый человек, особенно ребенок, идя по улице, должен чувствовать себя в безопасности», – сказал Варес.

Прокурор Марика Рейнтоп пояснила, что хотя этот мужчина и не наказывался ранее в уголовном порядке, учитывая последовательность, с которой он искал контакта с детьми, прокуратура ходатайствовала о взятии подозреваемого под стражу.

«Хотя для детей все закончилось только испугом, по оценке прокуратуры, изоляция подозреваемого от общества обоснована. Находясь на свободе, он может продолжить совершать подобные деяния, и это явно представляет опасность для других членов общества», – рассказала прокурор Рейнтоп о причинах подачи ходатайства об аресте.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, задержанного взяли под стражу на два месяца.

По словам Хиско Вареса, в настоящий момент в полиции известно о двух случаях, но возможно, что таких эпизодов больше. «Поэтому просим других возможных потерпевших связаться с полицией. Родителей, дети которых рассказывали о похожих случаях, а также людей, у которых есть информация о похожих эпизодах, просим сообщить об этом в полицию по номеру 5805 8200», – добавил Варес.