В туалете торгового центра была установлена настоящая камера видеонаблюдения

По первоначальной информации, камера была установлена для предотвращения молодежного вандализма, а устройство на самом деле не подключено, то есть речь идет о макете камеры, установленном на стене уборной.

Позднее все же выяснилось, что камера работает, хотя не должна снимать приватную жизнь частных лиц. В руки инспекторов попала фотография, которая показывает, что в объектив камеры попадают и писсуары. Также стало известно, что тот же оператор установил камеру в уборной центра Krooni в Раквере.

Инспекция по защите данных 20 ноября начала расследование, чтобы установить все обстоятельства и законность данной деятельности.

«Тяжело представить ситуацию, при которой установка камеры видеонаблюдения в туалете была бы оправдана», – сказал старший инспектор Мария Мульярова.