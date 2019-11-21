В туалете торгового центра была установлена настоящая камера видеонаблюдения
В понедельник, 18 ноября Инспекция по защите данных получила сообщение от бдительного гражданина, что в мужском туалете торгового центра Kagukeskus в Выру установлена камера видеонаблюдения.
По первоначальной информации, камера была установлена для предотвращения молодежного вандализма, а устройство на самом деле не подключено, то есть речь идет о макете камеры, установленном на стене уборной.
Позднее все же выяснилось, что камера работает, хотя не должна снимать приватную жизнь частных лиц. В руки инспекторов попала фотография, которая показывает, что в объектив камеры попадают и писсуары. Также стало известно, что тот же оператор установил камеру в уборной центра Krooni в Раквере.
Инспекция по защите данных 20 ноября начала расследование, чтобы установить все обстоятельства и законность данной деятельности.
«Тяжело представить ситуацию, при которой установка камеры видеонаблюдения в туалете была бы оправдана», – сказал старший инспектор Мария Мульярова.
Неправильная установка камер — вполне распространенная проблема в Эстонии. Ранее инспекция проверяла законность использования камеры видеонаблюдения в мужской раздевалке Mustamäe Spa OÜ в Таллинне. Предприятие считало, что камера необходима для предотвращения краж из шкафчиков. Инспекция посчитала, что для этой цели можно найти другие методы. На сегодняшний день дело Mustamäe Spa OÜ закрыто, поскольку предприятие предоставило фотографии, подтверждающие, что камеры были удалены из помещений.