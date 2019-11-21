Виртуальные агрессоры берут пример с политиков

Для того чтобы оказаться под потоком хлестких словоизвержений в век социальных сетей не нужно быть политиком, да и вообще общественным деятелем. «Я толстокожий, но другой раз и сам ловлю себя на мысли, неужели на меня можно лить всю вербальную грязь, которая только приходит на ум человеку? Я же действительно делаю в своей работе все, что должен», - рассуждает помощник прокурора, который не захотел разглашать в СМИ свое имя. Ученые же утверждают, что корни так широко распространившегося в последнее время словесного выражения ненависти лежат в поведении политиков. «Если занимающие авторитетнейшие посты в государстве люди не считают нужным фильтровать свою риторику, этого не будут делать и другие, говорит доцент кафедры виртуальной культуры и социальных СМИ Таллиннского университета Катрин Тийденберг.

«Чем сильнее повышается частота таких высказываний, и чем меньше на это реагируют, тем больше будет казаться, что все в порядке», - отмечает Тийденберг.

Ведущий прокурор Саскиа Каськ признает, что полученные кем-то на электронную почту оскорбительные письма, или факт, что на кого-то накричали по телефону, в кофейном уголке прокуроров уже не является какой-то новостью. «Такое поведение некоторые обвиняемые, конечно, используют и на допросах и даже в зале суда», - говорит Каськ, в которую обвиняемый в суде даже плюнул.

Получая в работу дела, привлекающие большое общественное внимание, прокурорам, что понятно, нужно терпеть еще больше. «Тысячу раковых опухолей вам в тело и пусть в вашей жизни будут одни несчастья и неудачи», - написали окружному прокурору, который ходатайствовал о прекращении производства по делу Мэри Кросс.

Семейным врачам угрожают антипрививочники

Свой опыт общения с угрожающими есть и у активной в социальной жизни семейного врача Кармен Йоллер. На портале tervisetrend.ee, где можно анонимно оставлять отзывы, ей написали: «Шуми меньше, проживешь дольше».

Йоллер говорит, что после открытых выступлений она очень часто получает оскорбительные письма. Часто они поступают от противников вакцинации: «Я воспринимаю эти комментарии с юмором, но один их них прозвучал как угроза и не давал мне покоя. Возможно, что его автор просто пошутил, но мне было не до смеха».

Авторами самых диких писем, по ее словам, явно являются люди с психическими расстройствами. Портал tervisetrend.ee, по словам Йоллер, нарушает закон, позволяя там без разбора публиковать ложь, грязь и оскорбления. Пишут их в основном о врачах.

«До сих пор врачи безрезультатно борются с этим. Я не понимаю, зачем хранить анонимные комментарии? Просто для того, чтобы флюстрировать людей?»