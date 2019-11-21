Прекращение выпуска обновлений безопасности для Windows обеспечит хакерам доступ к компьютерам

В январе Microsoft завершает выпуск обновлений безопасности и поддержку операционной системы Windows 7 и серверного приложения Server 2008, которые распространены в Эстонии.
Как говорится в пресс-сообщении Levikom, софт будет работать и дальше, но уже без обновлений, что означает для пользователей большой риск в сфере безопасности из-за использования программ без поддержки.
"Завершение выпуска обновлений безопасности откроет возможность для хакеров управлять системой без поддержки для собственной пользы", – сказал руководитель ИТ-бизнес направления Levikom Тармо Кирсипуу.
Microsoft вывела на рынок популярную систему Windows 7 в 2009 году с обещанием развивать и поддерживать этот продукт 10 лет. 14 января 2020 года этот срок завершается. Всем пользователям рекомендуется перейти на операционную систему Windows 10.
Изначально планировался в январе уход с арены и почтового сервера Microsoft Exchange 2010, но недавно было принято решение о продлении его поддержи до октября 2020 года. "Для замены этого продукта Levikom рекомендует клиентам подключиться к услуге Office 365 компании Microsoft — т.е. перевести работу почты в облако, поскольку это откроет возможность использовать множество хороших продуктов для обработки документов, размещения данных и совместной работы, а работать можно будет в любое время с любого устройства", – отметил Кирсипуу.