Прекращение выпуска обновлений безопасности для Windows обеспечит хакерам доступ к компьютерам

Как говорится в пресс-сообщении Levikom, софт будет работать и дальше, но уже без обновлений, что означает для пользователей большой риск в сфере безопасности из-за использования программ без поддержки.

"Завершение выпуска обновлений безопасности откроет возможность для хакеров управлять системой без поддержки для собственной пользы", – сказал руководитель ИТ-бизнес направления Levikom Тармо Кирсипуу.

Microsoft вывела на рынок популярную систему Windows 7 в 2009 году с обещанием развивать и поддерживать этот продукт 10 лет. 14 января 2020 года этот срок завершается. Всем пользователям рекомендуется перейти на операционную систему Windows 10.