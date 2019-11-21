Вонь от трех асфальтовых заводов ощущается за километры, местные жители негодуют

Три асфальтобетонных завода, работающие на старом военном аэродроме Раади в границах волости Тарту, помимо используемого в дорожном строительстве сырья производят еще и вонь, которая в некоторых случаях распространяется на километры от заводов. В этом году в Инспекцию по окружающей среде поступило 13 жалоб на неприятный запах, но до сих пор ни одному из заводов не было выписано ни единого предписания по поводу запаха, пишет Tartu Postimees.
Житель Тарту Лаур Адлер сталкивался с исходящим от асфальтовых заводов запахом как у себя дома на улице Кальмисту, так и на хуторе в деревне Пилка. Первый находится в четырех километрах от заводов, а второй - в шести. Летом от старого аэродрома в направлении города смрад распространился до такой степени, что Адлер поначалу решил, что это вызвано вывозом почвы, загрязненной красными орлами. Несколько недель назад он почувствовал такую же безумную вонь, когда посещал заправочную станцию на шоссе Тарту-Кырвекюла.
Всё в допустимых пределах
Инспекция получила жалобы от жителей Тартуской волости с улицы Нылвакааре, а также из сел Мури и Рыыму. Они находятся в двух километрах от завода. Адлер подчеркнул, что он прекрасно понимает, что заводы жизненно важны для дорожного строительства, но нельзя соглашаться с тем, что из-за их работы люди вынуждены дышать вонючим воздухом.
«Вопрос в том, что идет в печь - можно предположить, что заводы обогреваются сланцевым маслом, и именно отсюда исходит запах. Возможно, следует искать другие варианты», - рассуждает он.
Асфальтовые заводы Nordecon, YIT Eesti и AC Tehased работают на взлетно-посадочной полосе бывшего аэродрома. Глава тартуского бюро Инспекции по окружающей среде Танель Тюрна сказал, что основная проблема была связана с погодой и направлением ветра и, прежде всего, загрузкой топлива или сланцевого масла
Как объяснил Тюрна, поскольку речь идет о совместном влиянии, ни одно конкретное предприятие виновным назвать нельзя. Он уточнил, что в ходе проведенных инспекцией проверок не было выявлено аварийных ситуаций - запах возникает в результате обычных процессов, описанных в лицензии.
Всем трем асфальтобетонным заводам, работающим на территории Раади, департамент выдал лицензии, одним из условий которых является предоставление годового отчета. Согласно этим отчетам, выбросы всех заводов остаются в допустимых пределах. Отчеты показывают выбросы различных загрязняющих веществ (мелкие твердые частицы, летучие органические соединения и т. Д.), но не отражают неприятный запах.
Тюрна признал, что, поскольку Раади является развивающимся районом, где постоянно появляются новые жилые здания, количество жалоб увеличилось в последние годы. Специалист по окружающей среде волостной управы Тарту Кади Кукк сказала, что обеспокоенные запахом местные жители также обращались к ним, но волость ничего не может сделать напрямую и советует информировать инспекцию.
Кукк уточнила, что они все же присматривают за деятельностью заводов: например, есть условие, что все три не должны работать одновременно, максимум - два. Но если ветер дует не в том направлении, вы все равно можете почувствовать запах, сказала специалист.
Временные заводы
Волостной старейшина Тарту Ярно Лаур добавил, что все три завода являются временными: соглашение об использовании завода AC Tehased действует до тех пор, пока в районе Раади не начнет работать солнечный парк Estiko; Nordecon работает на основе временного договора аренды, который пересматривается ежегодно, и только у YIT заключен договор ,более длительной аренды. Тем не менее, пока невозможно сказать, когда асфальтобетонные заводы могут свернуть свою работу - все зависит от прогресса в развитии района Раади.
Так что же делать с вонью? Тюрна объяснил, что виновник неприятного запаха по закону обязан принять меры, если показатель запаха достигает определенной планки. Подвох, однако, состоит в том, что никаких замеров, учитывающих совместное влияние всех заводов, не проводилось. По словам Тюрна, нужно в сотрудничестве с Эстонским центром экологических исследований провести измерения, что позволило бы смоделировать нарушение запаха, но при этом важно, чтобы измерения производились во время производства, то есть на полной мощности.
КОММЕНТАРИЙ
Свен Пертнес, председатель правления Эстонского асфальтового союза
В Эстонии действует около 25 асфальтовых заводов, и большинство из них действительно используют сланцевое масло в своих смесителях. К сожалению, сланцевое масло имеет специфический запах, который, в случае плохих погодных условий, может не рассеяться и достичь населенного пункта.
Распространение неприятного запаха зависит, прежде всего, от погодных условий и местонахождения источника, окружающих строений, растительности, особенностей рельефа. Погодные явления, такие как направление и скорость ветра, температура воздуха, облака и осадки, влияют на распространение запахов и их концентрацию в воздухе.
Изготовление асфальта происходит в смесителях, где материалы смешиваются и нагреваются до 200 градусов. Это требует очень большого количества энергии, которая может быть получена путем сжигания либо газа, либо мазута. Использование газа помогло бы уменьшить запах.
Запах может также возникнуть, если заводы старые и не используют фильтр категории А для производства, но здесь речь идет о современных заводах, так что это не должно быть проблемой.