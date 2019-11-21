Вонь от трех асфальтовых заводов ощущается за километры, местные жители негодуют

Так что же делать с вонью? Тюрна объяснил, что виновник неприятного запаха по закону обязан принять меры, если показатель запаха достигает определенной планки. Подвох, однако, состоит в том, что никаких замеров, учитывающих совместное влияние всех заводов, не проводилось. По словам Тюрна, нужно в сотрудничестве с Эстонским центром экологических исследований провести измерения, что позволило бы смоделировать нарушение запаха, но при этом важно, чтобы измерения производились во время производства, то есть на полной мощности.

КОММЕНТАРИЙ

Свен Пертнес, председатель правления Эстонского асфальтового союза

В Эстонии действует около 25 асфальтовых заводов, и большинство из них действительно используют сланцевое масло в своих смесителях. К сожалению, сланцевое масло имеет специфический запах, который, в случае плохих погодных условий, может не рассеяться и достичь населенного пункта.

Распространение неприятного запаха зависит, прежде всего, от погодных условий и местонахождения источника, окружающих строений, растительности, особенностей рельефа. Погодные явления, такие как направление и скорость ветра, температура воздуха, облака и осадки, влияют на распространение запахов и их концентрацию в воздухе.

Изготовление асфальта происходит в смесителях, где материалы смешиваются и нагреваются до 200 градусов. Это требует очень большого количества энергии, которая может быть получена путем сжигания либо газа, либо мазута. Использование газа помогло бы уменьшить запах.

Запах может также возникнуть, если заводы старые и не используют фильтр категории А для производства, но здесь речь идет о современных заводах, так что это не должно быть проблемой.

