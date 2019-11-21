Начат сбор подписей за запрет утеплять дома пенопластом

На латвийском портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за запрет использовать пенопласт для утепления жилых домов.
Автор инициативы Марис Булдербергс подчеркнул, при реновации и утеплении многоквартирных домов в Латвии, изучая ценовые предложения, люди чаще всего выбирают самую дешевую группу товаров - пенопласт, но это пожароопасный материал.
«Сам по себе пенопласт не загорится, однако, если пожар начнется в одной из квартир, сгорит весь фасад утепленного здания. Кроме того, испускаемые пары горящего пенопласта вредны, и люди очень быстро теряют сознание. Поэтому утепление пенопластом должно быть запрещено», - отмечает Булдербергс.
Лучшими утеплителями считаются каменная вата и эковата. «Это не намного дороже, но такие материалы не будут гореть, к тому же таким образом утепленная недвижимость подорожает. Неразумно, немного сэкономив, рисковать собственностью и даже жизнью», - говорится в призыве поставить свои подписи.