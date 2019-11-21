Начат сбор подписей за запрет утеплять дома пенопластом

Автор инициативы Марис Булдербергс подчеркнул, при реновации и утеплении многоквартирных домов в Латвии, изучая ценовые предложения, люди чаще всего выбирают самую дешевую группу товаров - пенопласт, но это пожароопасный материал.

«Сам по себе пенопласт не загорится, однако, если пожар начнется в одной из квартир, сгорит весь фасад утепленного здания. Кроме того, испускаемые пары горящего пенопласта вредны, и люди очень быстро теряют сознание. Поэтому утепление пенопластом должно быть запрещено», - отмечает Булдербергс.