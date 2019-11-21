Из нападающих в наркобароны: поигравший за европейские топклубы испанец арестован с тонной гашиша

В ходе полицейских рейдов было арестовано около 20 человек, в число которых вошел и экс-футболист. У задержанных были изъяты порядка тонны гашиша и свыше 700 тысяч евро. Служители закона предполагают, что Коке был одним из лидеров группировки, которая занималась контрабандой наркотиков.