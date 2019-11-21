Чт, 21.11.2019
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  • Из нападающих в наркобароны: поигравший за европейские топклубы испанец арестован с тонной гашиша

Из нападающих в наркобароны: поигравший за европейские топклубы испанец арестован с тонной гашиша

Серхио Контерас

ФОТО: SAKIS MITROLIDIS/AFP

. Бывший форвард "Марселя" и испанской "Малаги" Серхио Контерас, известный также как Коке, был арестован по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщает Р-Спорт.

В ходе полицейских рейдов было арестовано около 20 человек, в число которых вошел и экс-футболист. У задержанных были изъяты порядка тонны гашиша и свыше 700 тысяч евро. Служители закона предполагают, что Коке был одним из лидеров группировки, которая занималась контрабандой наркотиков.

Футболист выступал за такие футбольные клубы как "Малага", "Марсель", "Спортинг", "Баку", "Райо Вальекано", греческий "Арис".

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