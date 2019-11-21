Обзор: где находятся самые дешевые квартиры в новых домах Харьюмаа

Уточним: в сегодняшнем обзоре дешевого жилья участвуют только квартиры в новостройках. Если кто-то хочет приобрести дешевую квартиру в новом многоквартирном доме, то может рассчитывать на маленькую одно-двухкомнатную, цена которой находится между 60 000 и 75 000 евро, сообщает kinnisvaraportaal City24 .

В связи с этим интересно отметить, что за квартиры в более низких ценовых категориях хотят получить более-менее одинаковую цену независимо от места расположения, ниже которой нельзя опускаться, по-видимому, из-за стоимости строительства. Например, новую квартиру можно приобрести за 65 000 евро в Кейла - в нескольких десятках километров от столицы, а также в Ласнамяэ, Мустамяэ или Хааберсти.