Обзор: где находятся самые дешевые квартиры в новых домах Харьюмаа

Аналитики недвижимости и работники финансового сектора часто говорят о доступности жилья, но эта доступность является весьма относительной и зависит от конкретного покупателя: для некоторых доступным является жилье за миллион евро, другие пытаются купить крышу над головой за пятьдесят тысяч, да и то с помощью банковского кредита, пишет Postimees.
Уточним: в сегодняшнем обзоре дешевого жилья участвуют только квартиры в новостройках. Если кто-то хочет приобрести дешевую квартиру в новом многоквартирном доме, то может рассчитывать на маленькую одно-двухкомнатную, цена которой находится между 60 000 и 75 000 евро, сообщает kinnisvaraportaal City24.
В связи с этим интересно отметить, что за квартиры в более низких ценовых категориях хотят получить более-менее одинаковую цену независимо от места расположения, ниже которой нельзя опускаться, по-видимому, из-за стоимости строительства. Например, новую квартиру можно приобрести за 65 000 евро в Кейла - в нескольких десятках километров от столицы, а также в Ласнамяэ, Мустамяэ или Хааберсти.
Самые дешевые квартиры в новых жилых комплексах Таллинна и Харьюмаа:
Таллинн
Haabersti Kodu, Хааберсти – 66 900
Hõbevalge, Ласнамяэ – 72 000
Kadaka Metsapark, Мустамяэ – 65 900
Nero Residents, Ласнамяэ – 67 000
Пикалийва, 18, Хааберсти – 69 800
Priisle Kodud, Ласнамяэ – 71 200
Pöörise Kodud, Мустамяэ – 63 000
Рауа, 63, Кесклинн – 63 000
Rocca Towers, Хааберсти – 59 900
Uus-Mustamäe, Мустамяэ – 71 990
Юмера, 28a, Ласнамяэ – 57 000
Харьюмаа
Maardukodu, Маарду – 59 670
Männipargi, Кейла – 65 900
Vasarakodu, Кейла – 71 000
Väike-Rae, деревня Раэ, волость Раэ – 59 000
Metsapargi, деревня Иру, волость Йыэляхтме – 69 900
Обзор цен сделан на основании предложений о продаже новых квартир на kinnisvaraportaali City24.ee по состоянию на 21.11.2019.