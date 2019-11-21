Чт, 21.11.2019
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  • Обзор: где находятся самые дешевые квартиры в новых домах Харьюмаа

Обзор: где находятся самые дешевые квартиры в новых домах Харьюмаа

Новостройка. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Shutterstock

Аналитики недвижимости и работники финансового сектора часто говорят о доступности жилья, но эта доступность является весьма относительной и зависит от конкретного покупателя: для некоторых доступным является жилье за миллион евро, другие пытаются купить крышу над головой за пятьдесят тысяч, да и то с помощью банковского кредита, пишет Postimees.

Уточним: в сегодняшнем обзоре дешевого жилья участвуют только квартиры в новостройках. Если кто-то хочет приобрести дешевую квартиру в новом многоквартирном доме, то может рассчитывать на маленькую одно-двухкомнатную, цена которой находится между 60 000 и 75 000 евро, сообщает kinnisvaraportaal City24.

В связи с этим интересно отметить, что за квартиры в более низких ценовых категориях хотят получить более-менее одинаковую цену независимо от места расположения, ниже которой нельзя опускаться, по-видимому, из-за стоимости строительства. Например, новую квартиру можно приобрести за 65 000 евро в Кейла - в нескольких десятках километров от столицы, а также в Ласнамяэ, Мустамяэ или Хааберсти.

Самые дешевые квартиры в новых жилых комплексах Таллинна и Харьюмаа:

Таллинн

Haabersti Kodu, Хааберсти – 66 900

Hõbevalge, Ласнамяэ – 72 000

Kadaka Metsapark, Мустамяэ – 65 900

Nero Residents, Ласнамяэ – 67 000

Пикалийва, 18, Хааберсти – 69 800

Priisle Kodud, Ласнамяэ – 71 200

Pöörise Kodud, Мустамяэ – 63 000

Рауа, 63, Кесклинн – 63 000

Rocca Towers, Хааберсти – 59 900

Uus-Mustamäe, Мустамяэ – 71 990

Юмера, 28a, Ласнамяэ – 57 000

Харьюмаа

Maardukodu, Маарду – 59 670

Männipargi, Кейла – 65 900

Vasarakodu, Кейла – 71 000

Väike-Rae, деревня Раэ, волость Раэ – 59 000

Metsapargi, деревня Иру, волость Йыэляхтме – 69 900

Обзор цен сделан на основании предложений о продаже новых квартир на kinnisvaraportaali City24.ee по состоянию на 21.11.2019.

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