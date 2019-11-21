Чт, 21.11.2019
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"Милан" планирует приманить Ибрагимовича хорошей зарплатой

Златан Ибрагимович

ФОТО: Medianews Group/Pasadena Star-Ne/ZUMAPRESS.com

«Милан» ведет переговоры о возвращении форварда Златана Ибрагимовича, ранее покинувшего «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Россонери» предлагают 38-летнему шведу контракт на 6 месяцев с возможностью продления еще на один год. Зарплата Ибрагимовича за 18 месяцев будет 6 млн евро.

Златан общался по телефону с руководителем футбольного отдела «Милана» Звонимиром Бобаном и пообещал ему принять решение в течение пары недель.

Ранее Ибрагимович уже выступал за «Милан» в период с 2010 по 2012 год. 

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