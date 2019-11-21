"Милан" планирует приманить Ибрагимовича хорошей зарплатой

«Россонери» предлагают 38-летнему шведу контракт на 6 месяцев с возможностью продления еще на один год. Зарплата Ибрагимовича за 18 месяцев будет 6 млн евро.

Златан общался по телефону с руководителем футбольного отдела «Милана» Звонимиром Бобаном и пообещал ему принять решение в течение пары недель.