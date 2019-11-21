От А до Я: где можно оставлять арендованные автомобили CityBee?

Но завершить пользование услугой где попало нельзя (то есть, машину нельзя оставить там, где вам удобно), это можно сделать только в специально предусмотренных для этого зонах. Они отмечены в мобильном приложении CityBee, которое является предпочтением при пользовании услугой.

Например, многие парковки у продуктовых магазинов и всех торговых сетей являются частными, где клиентам CityBee нельзя прекращать пользование услугой, сказал исполнительный директор CityBee Лукас Ила. На частных парковках можно парковаться во время периода аренды, но связанные с парковой расходы при необходимости клиенту нужно будет покрывать самому, как и при использовании личного автомобиля. Система CityBee позволяет завершить пользование услугой только в зонах, которые отмечены на карте мобильного приложения оранжевым цветом.

Если же машина все же оставлена на частной парковке, у CityBee есть право назначить штраф в размере 60 евро.

«Мы каждый день отслеживаем, где паркуют наши машины и при необходимости незамедлительно их убираем. Поэтому периоды, когда машины паркуют там, где нельзя, очень короткие. В этом случае мы просим сразу сообщать нашей поддержке клиентов, чтобы мы могли как можно быстрее убрать машину. В случае неправильно припаркованного автомобиля, мы всегда устанавливаем, кто последним управлял машиной, и при необходимости назначаем штраф», - сказал Лукас Ила.

«Мы постоянно развиваем мобильное приложение CityBee, чтобы в приложении были отражены все условия наших партнеров, в том числе, места нахождения частных парковок. Просим всех писать отзывы о приложении и функциях, чтобы мы могли сделать их еще лучше. Если вы заметите какую-то частную парковку, которая в приложении отмечена оранжевым (то есть, там можно парковаться), просим сообщить об этом нашей службе обслуживания клиентов. Клиентам CityBee штрафы а отмеченных оранжевым зонах не назначаются», - сказал Ила.

И предлагающие бесплатную парковку продуктовые магазины надеются, что услугой CityBee не будут злоупотреблять. Руководитель по связям с общественностью сети Rimi Катрин Батс сказала Postimees, что на их бесплатных парковках машины оставляют и как минимум один раз представители Rimi были вынуждены связываться с CityBee, поскольку у магазина стояли целых четыре их машины.

Тогда CityBee отреагировал и машины убрали. Батс предположила, что потенциальная проблема может возникнуть в определенное время (например, во время праздников), а также сеть изучает опыт Латвии и Литвы, где услуга аренды авто CityBee действует дольше. Стационарное стояние четырех-пяти машин CityBee, по словам Батс, неприемлемо для маленьких парковок Rimi.

Со своей стороны Лукас Ила добавил, что в мобильном приложении действительно уже были выявлены некоторые недочеты, когда парковки у продуктовых магазинов были отмечены как подходящие для парковки место. Ила пообещал, что в приложение обязательно будут внесены необходимые изменения, чтобы парковки у маленьких магазинов не забивали оставленные после использования машины CityBee.