Отправленная в отставку за ложь экс-министр Кинго обещает обнародовать всю правду

Кинго написала в своем Фейсбуке в ответ на вопрос журналиста Postimees, что откроет правду, когда придет время. Позже, правда, она удалила этот ответ, обвинив журналиста в постановке провокационных вопросов и назвав его поведение постыдным.

Выступая 21 октября перед Рийгикогу в качестве министра, Кинго заявила, что [бывший ведущий Таллиннского телевидения - ред.] Якко Вяли ни секунды не был ее советником. Более того, Кинго солгала депутатам, что не встречалалась с Якко Вали и не обсуждала с ним этот вопрос. В действительности же Кинго еще 17 октября подала в отдел кадров Министерства экономики и коммуникаций предложение о найме Якко Вяли, а днем позже заключила с Вяли трудовой договор.

Вчера в тему выяснения правды вступил и сам Якко Вяли - со свойственным ему сексистским подтекстом - и посоветовал журналисту "удовлетворять себя в ином месте, нежели на стене Керт Кинго в Фейсбуке".

Насколько известно, Якко Вяли лишился должности советника Керт Кинго еще до своего первого рабочего дня, потому что, пребывая, видимо, в эйфории от своей победы, он принялся куражиться в соцсетях и на странице депутата Рийгикогу Пеэтера Эрнитса оскорбил экс-политика Эвелин Сепп, адресовав ей непристойности.

Вслед за этим Кинго объявила, что Вяли не станет ее советником. Но как дело дошло до подписания с ним трудового договора, до сих пор остается большой загадкой - лидеры EKRE категорически отрицают, что пытались направить его на это место.

Правление EKRE не сочло ложь Керт Кинго перед парламентом настолько позорной, чтобы исключать ее из руководства партии или запретить ей возвращаться в Рийгикогу. Вчера Кинго пообещала, что как член правовой комиссии Рийгикогу приложит все усилия, чтобы в вопросе о том, является ли прокуратура в Эстонии политически предвзятой, наступила ясность.