Посольство РФ призвало Эстонию не спекулировать на тему аннексии пяти процентов территории

«В связи с участившимися заявлениями некоторых эстонских официальных представителей об аннексии Россией части территории Эстонии посольство хотело бы напомнить, что в подписанных в 2014 году пограничных договорах с обеих сторон было подтверждено отсутствие взаимных территориальных претензий, - сказано в комментарии посольства. - Официальных уведомлений о пересмотре этой позиции российская сторона не получала. Проводимая эстонской стороной работа по обустройству совместной с Россией границы с задействованием немалых сил и средств наглядно свидетельствует в пользу этих договоренностей».

«При этом российская позиция была и остается неизменной: Тартуский мирный договор 1920 года стал достоянием исторических архивов после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году. Установив дипломатические отношения в 1991 году, наши страны вступили на путь равноправного диалога и сотрудничества, открыв новую страницу в истории двустороннего взаимодействия на основе сложившихся к тому времени правовых реалий, в том числе и в пограничной сфере. Утверждения о международном признании всеми государствами Эстонии в границах 1940 года не соответствуют действительности», - отмечено там же.