Опасные игры: подростки бросили на балкон бомбочку из средства для чистки труб

В этом году в полицию поступило уже с десяток сообщений о том, что подростки играются с опасными бомбочками из средства для чистки труб. И вчера полиция получила информацию из Тартумаа, где сидевший в комнате человек услышал взрыв и обнаружил на своем балконе такую бомбочку, пишет Tartu Postimees.
К счастью, в происшествии никто не пострадал, а подростками дальше будет заниматься молодежная полиция.
Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала, что бомбочки взрывают у школ, на игровых площадках, на стройках, в парках и на парковках у машин: «Вчерашний счастливый случай не меняет того обстоятельства, что, развлекаясь, подростки не подумали о том, насколько серьезный ущерб может принести такая деятельность. Кроме того, теперь они попали в орбиту интересов полиции».
Вирк признала, что самодельная бомбочка из средства для чистки труб несет опасность в радиусе как минимум 25 метров, и если взрыв сразу не причинит кому-то ожогов, потери зрения или не приведет к ампутации конечности, само вещество и позже при соприкосновении с кожей может нанести серьезный вред здоровью.
Полиция советует родителям присматривать за своими детьми, особенно в том случае, если из дома пропадает бытовая химия и, например, фольга. Подросткам стоит объяснить имеющуюся опасность и предложить им более безопасные возможности заниматься любимой наукой за пределами уроков химии.