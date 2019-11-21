Чт, 21.11.2019
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  • Опасные игры: подростки бросили на балкон бомбочку из средства для чистки труб

Опасные игры: подростки бросили на балкон бомбочку из средства для чистки труб

Вчера в Тартумаа подростки забросили на балкон жилого дома бомбочку из средства для чистки труб.

ФОТО: Лыунаская префектура полиции

В этом году в полицию поступило уже с десяток сообщений о том, что подростки играются с опасными бомбочками из средства для чистки труб. И вчера полиция получила информацию из Тартумаа, где сидевший в комнате человек услышал взрыв и обнаружил на своем балконе такую бомбочку, пишет Tartu Postimees.

К счастью, в происшествии никто не пострадал, а подростками дальше будет заниматься молодежная полиция.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала, что бомбочки взрывают у школ, на игровых площадках, на стройках, в парках и на парковках у машин: «Вчерашний счастливый случай не меняет того обстоятельства, что, развлекаясь, подростки не подумали о том, насколько серьезный ущерб может принести такая деятельность. Кроме того, теперь они попали в орбиту интересов полиции».

Вирк признала, что самодельная бомбочка из средства для чистки труб несет опасность в радиусе как минимум 25 метров, и если взрыв сразу не причинит кому-то ожогов, потери зрения или не приведет к ампутации конечности, само вещество и позже при соприкосновении с кожей может нанести серьезный вред здоровью.

Полиция советует родителям присматривать за своими детьми, особенно в том случае, если из дома пропадает бытовая химия и, например, фольга. Подросткам стоит объяснить имеющуюся опасность и предложить им более безопасные возможности заниматься любимой наукой за пределами уроков химии.

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