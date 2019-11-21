Опасные игры: подростки бросили на балкон бомбочку из средства для чистки труб

К счастью, в происшествии никто не пострадал, а подростками дальше будет заниматься молодежная полиция.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала, что бомбочки взрывают у школ, на игровых площадках, на стройках, в парках и на парковках у машин: «Вчерашний счастливый случай не меняет того обстоятельства, что, развлекаясь, подростки не подумали о том, насколько серьезный ущерб может принести такая деятельность. Кроме того, теперь они попали в орбиту интересов полиции».

Вирк признала, что самодельная бомбочка из средства для чистки труб несет опасность в радиусе как минимум 25 метров, и если взрыв сразу не причинит кому-то ожогов, потери зрения или не приведет к ампутации конечности, само вещество и позже при соприкосновении с кожей может нанести серьезный вред здоровью.