Правительство в ближайшие месяцы примет решение по новому расследованию крушения парома "Эстония"

Премьер-министр Юри Ратас сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что правительство в течение ближайших месяцев сформирует позицию по требованию возбудить новое расследование причин гибели парома "Эстония".
В середине октября Таллиннский административный суд обязал правительство занять позицию по жалобе близких жертв крушения парома "Эстония", в которой эстонское государство просили возбудить новое расследование причин гибели парома.
«Правительство обсудило ходатайство близких жертв "Эстония". И правительство по предложению министра юстиции решило, что мы не будем оспаривать решение суда», - сказал Ратас в четверг и добавил, что дальнейшие шаги предстоит обсудить в течение нескольких последующих месяцев.
Близкие погибших на пароме "Эстония" и пережившие гибель парома пассажиры в октябре 2016 года обратились к премьер-министру с ходатайством о возбуждении нового расследования причин гибели парома. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что единственным ответом на это ходатайство было отправленное два года спустя в ноябре 2018 года письмо Министерства юстиции, в котором говорилось, что решение о возобновлении административной процедуры - компетенция правительства, а не министерства, и что министерство не видит основания обратиться к правительству по поводу возобновления расследования. То есть правительство, которому было подано ходатайство, не ответило на него, а ответило Министерство юстиции, которому этого ходатайства не подавали и которое не имело и полномочий на решение вопроса.
В ходе судебного делопроизводства не прояснилось, на каких правовых основаниях премьер-министр, которому было подано ходатайство, не счел нужным отвечать на него, и почему подателям жалобы вместо премьер-министра и правительства ответило Министерство юстиции.
К настоящему времени разумное время для рассмотрения заявления, по-видимому, прошло, тем самым правительство Эстонии, как считает суд, противозаконно затягивает рассмотрение ходатайства.
Суд пояснил, что не может за правительство принять решения по поданному правительству ходатайству. В то же время суд не может и предписывать правительству, какое принять решение по ходатайству. Однако правительство должно сделать это в течение разумного периода времени, который в данном случае составляет 60 дней. При этом правительство должно исходить из принципа добросовестного управления при рассмотрении заявления и не должно злоупотреблять своими процессуальными правами и вновь неоправданно затягивать дело.