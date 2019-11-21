Правительство в ближайшие месяцы примет решение по новому расследованию крушения парома "Эстония"

В середине октября Таллиннский административный суд обязал правительство занять позицию по жалобе близких жертв крушения парома "Эстония", в которой эстонское государство просили возбудить новое расследование причин гибели парома.

«Правительство обсудило ходатайство близких жертв "Эстония". И правительство по предложению министра юстиции решило, что мы не будем оспаривать решение суда», - сказал Ратас в четверг и добавил, что дальнейшие шаги предстоит обсудить в течение нескольких последующих месяцев.

Близкие погибших на пароме "Эстония" и пережившие гибель парома пассажиры в октябре 2016 года обратились к премьер-министру с ходатайством о возбуждении нового расследования причин гибели парома. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что единственным ответом на это ходатайство было отправленное два года спустя в ноябре 2018 года письмо Министерства юстиции, в котором говорилось, что решение о возобновлении административной процедуры - компетенция правительства, а не министерства, и что министерство не видит основания обратиться к правительству по поводу возобновления расследования. То есть правительство, которому было подано ходатайство, не ответило на него, а ответило Министерство юстиции, которому этого ходатайства не подавали и которое не имело и полномочий на решение вопроса.

В ходе судебного делопроизводства не прояснилось, на каких правовых основаниях премьер-министр, которому было подано ходатайство, не счел нужным отвечать на него, и почему подателям жалобы вместо премьер-министра и правительства ответило Министерство юстиции.

К настоящему времени разумное время для рассмотрения заявления, по-видимому, прошло, тем самым правительство Эстонии, как считает суд, противозаконно затягивает рассмотрение ходатайства.