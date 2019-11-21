В Финляндии раскрыт ценовой картель автошкол

По оценке KKV, участники картеля, договорившись между собой, подняли цены на курсы категории В.

С планом повышения цен выступили шесть автошкол. Картель оказал влияние на стоимость курсов новых автошкол в Порвоо, заставив их, вслед за собой, также повысить цены.

По данным KKV, три автошколы в Порвоо в январе 2013 года подняли цену на курсы категории В на 600 евро. Когда осенью 2014 года в Порвоо были открыты две новые автошколы, три старые компании оказали давление на новые автошколы, чтобы ты повысили цену на курсы категории В на 300-400 евро.

По утверждению департамента, ценовой картель действовал в Порвоо с января 2013 года по осень 2014 года, и Союз начал оказывать влияние на цены весной 2012 года и закончил осенью 2015 года.

"Компании должны сами решать, как они оценивают свою продукцию, - сказал в пресс-релизе генеральный директор KKV Кирси Лейво. - Они не могут договариваться или обсуждать повышение цен друг с другом, и профсоюзу запрещено рекомендовать повышение цен. Ценовые соглашения являются обманом потребителей".