В Финляндии раскрыт ценовой картель автошкол

Финский Департамент конкуренции и защиты потребителей (KKV) назначил наказание Союзу автошкол Уусимаа и восьми автошколам за создание ценового картеля, пишет Postimees.
По оценке KKV, участники картеля, договорившись между собой, подняли цены на курсы категории В.
С планом повышения цен выступили шесть автошкол. Картель оказал влияние на стоимость курсов новых автошкол в Порвоо, заставив их, вслед за собой, также повысить цены.
По данным KKV, три автошколы в Порвоо в январе 2013 года подняли цену на курсы категории В на 600 евро. Когда осенью 2014 года в Порвоо были открыты две новые автошколы, три старые компании оказали давление на новые автошколы, чтобы ты повысили цену на курсы категории В на 300-400 евро.
По утверждению департамента, ценовой картель действовал в Порвоо с января 2013 года по осень 2014 года, и Союз начал оказывать влияние на цены весной 2012 года и закончил осенью 2015 года.
"Компании должны сами решать, как они оценивают свою продукцию, - сказал в пресс-релизе генеральный директор KKV Кирси Лейво. - Они не могут договариваться или обсуждать повышение цен друг с другом, и профсоюзу запрещено рекомендовать повышение цен. Ценовые соглашения являются обманом потребителей".
Самые высокие штрафы за установление ценового соглашения получат автошкола Driver's Club, автошкола Porvoo (в настоящее время Timo Anttila Yhtiöt oy), автошкола Malmi и центр обучения вождению Ярвенпяэ.