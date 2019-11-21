Загорелась очередная машина: спасатели обратились к автовладельцам

Спасательный департамент напоминает, что каждый автовладелец обязан следить за техническим состоянием своей машины, быть осторожным в случае самостоятельного ремонта, держать автомобиль в чистоте и в случае появления необычных звуков и запахов выяснить возможные причины.

Безусловно, автовладелец должен знать, где в автомобиле находится огнетушитель и как им пользоваться. Ехать необходимо внимательно и знать возможный план действий при несчастном случае. Конечно, в автомобиле нельзя использовать открытый огонь и оставлять заряжаться автомобильный аккумулятор без присмотра.