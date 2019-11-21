Чт, 21.11.2019
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Загорелась очередная машина: спасатели обратились к автовладельцам

Загорелся автомобиль Ford.

ФОТО: Lõuna päästekeskus

В среду в 11.08 в Центр тревоги сообщили о горящем автомобиле в волости Валга в деревне Каагъярве, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Горел автомобиль Ford. Спасатели ликвидировали пожар в 11.31.

Спасательный департамент напоминает, что каждый автовладелец обязан следить за техническим состоянием своей машины, быть осторожным в случае самостоятельного ремонта, держать автомобиль в чистоте и в случае появления необычных звуков и запахов выяснить возможные причины.

Безусловно, автовладелец должен знать, где в автомобиле находится огнетушитель и как им пользоваться. Ехать необходимо внимательно и знать возможный план действий при несчастном случае. Конечно, в автомобиле нельзя использовать открытый огонь и оставлять заряжаться автомобильный аккумулятор без присмотра.

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