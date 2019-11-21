Картина дня: задержание преследовавшего детей мужчины, причины страшной трагедии и опасные игры подростков

Потерпевших может быть больше: в Таллинне задержан мужчина, который преследовал детей

В понедельник, 18 ноября, полицейские Пыхьяской префектуры задержали мужчину, который преследовал в Таллинне детей. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда его взяли под арест. Читать далее...

Убийство в Эстонии: объявленный в международный розыск подозреваемый задержан в автобусе

Полиция Германии в среду задержала вблизи польской границы объявленного Эстонией в международный розыск мужчину, подозреваемого в убийстве. Читать далее...

От А до Я: где можно оставлять арендованные автомобили CityBee?

25 октября литовская фирма быстрой аренды CityBee доставила в Таллинн 125 арендных автомобиля, на которых можно удобно добраться из пункта А до пункта Б без посредничества такси. Читать далее...

Март Луйк: русские странно относятся к Языковой инспекции

Что стоит за идеей партии "Отечество" (Isamaa) превратить Языковую инспекцию в Языковой департамент с расширенными полномочиями? Председатель фракции отечественников в Таллиннском горсобрании Март Луйк прокомментировал тему в студии Rus.Postimees. Смотрите видео!

Фото и видео: в Маарду полыхает двухэтажный склад

Сегодня, 21 ноября, около восьми часов вечера в Центр тревоги поступило сообщение, что в Маарду горит двухэтажное складское здание. Читать далее...

Водитель BMW сбил двух детей: во всем оказались виноваты другие автовладельцы

Рядом с Кесклиннаской школой двое детей, переходивших дорогу, получили легкий удар от автомобиля BMW. Водитель BMW, получивший от полиции штраф в 300 евро, сказал стражам правопорядка, что не заметил детей из-за припаркованных на обочине машин. Читать далее...

К трагедии в эстонской семье привела попытка почистить собаке уши

Инцидент, когда позавчера ночью из служебного полицейского оружия была застрелена собака, вызвал много вопросов. По словам добровольца по спасению животных Ану Палуойя, которая в тот роковой вечер поехала на место происшествия, все началось с чистки ушей собаки. Читать далее...

Опасные игры: подростки бросили на балкон бомбочку из средства для чистки труб

В этом году в полицию поступило уже с десяток сообщений о том, что подростки играются с опасными бомбочками из средства для чистки труб. И вчера полиция получила информацию из Тартумаа, где сидевший в комнате человек услышал взрыв и обнаружил на своем балконе такую бомбочку. Читать далее...

Такого не было 15 лет: в магазине Prisma появится новый вид товаров

Совсем скоро в Rocca al Mare Prisma завершатся работы по обновлению и это значит, что впервые за почти 15 лет в продажу поступит и более крупная бытовая техника. Читать далее...

Вонь от трех асфальтовых заводов ощущается за километры, местные жители негодуют