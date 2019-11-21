Картина дня: задержание преследовавшего детей мужчины, виртуальные агрессоры и опасные игры подростков

Потерпевших может быть больше: в Таллинне задержан мужчина, который преследовал детей

В понедельник, 18 ноября, полицейские Пыхьяской префектуры задержали мужчину, который преследовал в Таллинне детей. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда его взяли под арест. Читать далее...

От А до Я: где можно оставлять арендованные автомобили CityBee?

25 октября литовская фирма быстрой аренды CityBee доставила в Таллинн 125 арендных автомобиля, на которых можно удобно добраться из пункта А до пункта Б без посредничества такси. Читать далее...

Март Луйк: русские странно относятся к Языковой инспекции

Что стоит за идеей партии "Отечество" (Isamaa) превратить Языковую инспекцию в Языковой департамент с расширенными полномочиями? Председатель фракции отечественников в Таллиннском горсобрании Март Луйк прокомментировал тему в студии Rus.Postimees. Смотрите видео!

Опасные игры: подростки бросили на балкон бомбочку из средства для чистки труб

В этом году в полицию поступило уже с десяток сообщений о том, что подростки играются с опасными бомбочками из средства для чистки труб. И вчера полиция получила информацию из Тартумаа, где сидевший в комнате человек услышал взрыв и обнаружил на своем балконе такую бомбочку. Читать далее...

Вонь от трех асфальтовых заводов ощущается за километры, местные жители негодуют

Три асфальтобетонных завода, работающие на старом военном аэродроме Раади в границах волости Тарту, помимо используемого в дорожном строительстве сырья производят еще и вонь, которая в некоторых случаях распространяется на километры от заводов. Читать далее...

Посольство РФ призвало Эстонию не спекулировать на тему аннексии пяти процентов территории

Расположенное в Таллинне посольство РФ прокомментировало на своей странице в Facebook недавнее заявление спикера парламента Хенна Пыллуааса, в котором он обвинил Россию в аннексии пяти процентов территории Эстонии. Читать далее...

Отправленная в отставку за ложь экс-министр Кинго обещает обнародовать всю правду

Политик партии EKRE Керт Кинго, не моргнув глазом солгавшая перед Рийгикогу и лишившаяся за это поста министра по внешней торговле и инфотехнологиям, пообещала открыть правду о том, как ее политическим советником стал, нарушив все возможные правила по подбору персонала, человек, с которым по этому вопросу не встречалась ни она сама, ни ведущие фигуры партии. Читать далее...

Виртуальные агрессоры берут пример с политиков

До полиции в месяц доходят два-три случая угроз в социальных сетях. Однако реальное их количество в статистике не отражено. Читать далее...

Инвестиционные мошенники выманили у жителя Эстонии более 150 000 евро

Инвестиционные мошенники по-прежнему не дают покоя жителям Эстонии. На этот раз житель Пярнуского уезда лишился более чем 150 000 евро. Читать далее...

Владимир Зеленский прибудет с визитом в Эстонию уже на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Эстонию с официальным визитом во вторник, 26 ноября. Читать далее...

Раймонд Кальюлайд: русское крыло центристов капитулировало самым жалким образом