Словенский вундеркинд переписал очередные рекорды НБА

Дончич в среду сделал трипл-дабл в победном матче с "Уорриорз" (142:94) – 35 очков, 10 подборов, 11 передач. В предыдущем матче "регулярки" в понедельник 20-летний словенский баскетболист помог своему клубу победить "Сан-Антонио" (117:110), набрав 42 очка и сделав 11 подборов и 12 передач.

Как отмечается, Дончич стал самым юным игроком в истории НБА, которому удалось оформить трипл-дабл в двух матчах подряд, при этом набирая 35 и более очков, - в 20 лет 265 дней. Кроме того, в игре с "воинами" словенец стал первым в истории НБА игроком, который оформил трипл-дабл с 35 очками, проведя на паркете 25 или менее минут.