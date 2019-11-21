Шесть лет назад, вечером 21 ноября, в рижском микрорайоне Золитуде обрушилась крыша магазина Maxima. Это трагическое событие унесло жизни 54 человек. В тот день горечь утраты, слезы близких погибших стали и точкой, и началом. Тогда никто не думал, что впереди - реабилитация пострадавших, борьба за компенсации и многочисленные судебные процессы. Русский TVNET приводит хронологию событий - с момента обрушения до сегодняшнего дня.