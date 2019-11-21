Выставлен на продажу дом, построенный в России для Наоми Кэмпбелл

Российский миллиардер Владислав Доронин выставил на продажу свой дом в Барвихе, построенный по проекту всемирно известного британского архитектора Захи Хадид, сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал Mash. Стоимость объекта - 6,4 млрд руб - более 90 млн евро.

Исполнительный директор «Метриум Премиум» Илья Менжунов подтвердил «РБК-Недвижимости», что Доронин ищет покупателя для своего особняка, однако привел другие цифры. «Дом стоит [на продаже] уже три года (точная дата — с октября 2016 года), они просят за него 150 млн долларов», — рассказал Менжунов. Выставленную цену в текущих экономических условиях эксперт называет нереальной. В компании Knight Frank также подтвердили, что дом находится в продаже.

О строительстве особняка Capital Hill Residence стало известно в 2012 году, он должен был стать свадебным подарком Доронина американской модели Наоми Кэмпбелл.

ФОТО: Zaha Hadid Architects

Дом расположен в лесу недалеко от Рублево-Успенского шоссе, на территории поселка Барвиха. Строительство особняка обошлось девелоперу в $140 млн. Это единственный в мире частный жилой дом, спроектированный Хадид, и второй реализованный в России, после московского бизнес-центра Dominion Tower, проект известного британского архитектора.