Батарейная крепость превратится в многофункциональный центр

Предприниматель Урмас Сыырумаа намерен превратить Батарейную морскую крепость в многофункциональный центр с отелями, ресторанами и жилыми домами, сообщает Rus.ERR.
«Эта крепость или замок были придуманы для защиты Таллинна. В конечном счете, этот замок им и останется, а вот то, что в течение какого-то времени его использовали как тюрьму - от этого необходимо избавляться», - сказал Урмас Сыырумаа в интервью радионовостям ERR, добавив, что крепость необходимо реновировать, причем, не только в физическом, но и в духовном смысле.
« В ней должно быть место для квартир, маленьких гостиниц, офисов, ресторанов и кафе. Конечно же, там будет и музей», - поделился планами эстонский бизнесмен.