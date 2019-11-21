Батарейная крепость превратится в многофункциональный центр

«Эта крепость или замок были придуманы для защиты Таллинна. В конечном счете, этот замок им и останется, а вот то, что в течение какого-то времени его использовали как тюрьму - от этого необходимо избавляться», - сказал Урмас Сыырумаа в интервью радионовостям ERR, добавив, что крепость необходимо реновировать, причем, не только в физическом, но и в духовном смысле.