В Сирии российские наемники запытали насмерть дезертира, сняв расправу на видео

На кадрах видно, как под песню со словами "снимаю с плеч тяжелый автомат, стреляю в сына, потом стреляю в мать" несколько русскоговорящих бойцов избивают кувалдой лежащего на земле мужчину в гражданской одежде с арабской внешностью. Садисты стараются продлить его мучения и бьют по конечностям. Предположительно, рядом лежит отрезанная человеческая голова.

Двухминутный видеоклип с этими кадрами появился в интернете вечером 30 июня 2017 года. Комментаторы предположили, что на видео могут быть дислоцированные в Сирии бойцы "группы Вагнера". В ноябре 2019 года в Сети появилось продолжение истории - три следующие части видеозаписи.

На втором видео тело мужчины, по которому били кувалдой, лежит на земле. Человек без сознания или уже мертвый. Один из бойцов под комментарии коллег отрезает ему ножом голову. Получается плохо. Окружающие подбадривают его и помогают советами: "Режь, давай (неценз.) сильнее! Давай, прямо позвонки ломай! Лопаткой давай!"

Затем руки жертвы отрубают саперной лопаткой. "Ноги надо оставить, за ноги подвесим", - добавляют мучители.

В четвертой части видео обезглавленное тело с отрубленными руками и надписью "За ВДВ" на животе подвешивают вверх ногами, обливают бензином и сжигают. Участники продолжают веселиться с особым цинизмом, упоминая шашлык и жареные ребрышки.

Арабской прессе удалось установить личность погибшего, время и место расправы. Как пишет Jesr Press, убитый - Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, известный также как Хаммади Таха Аль-Бута. Он родился в 1986 году в Дейр-эз-Зоре. По данным издания, Хаммади уезжал из Сирии во время войны, работал в Ливане на кирпичном заводе, но в июле 2017 года вернулся, и его мобилизовали в резерв армии Башара Асада. Затем мужчина дезертировал, но его поймали, а потом жестоко убили на месторождении Шаир в сирийской провинции Хомс.

Все участники расправы закрывали свои лица. Но один из них, державший в руках фотоаппарат и, вероятно, снимавший видео, на первых кадрах еще не успел намотать на голову платок-арафатку. А к концу съемки он и вовсе "расслабился". "Да ну, все равно это видео никуда не пойдет", - заметил один из наемников. После этого человек с фотоаппаратом опустил арафатку.

Сотрудники "Новой газеты" загрузили изображение лица предполагаемого соучастника расправы через сервис FindClone, который позволяет находить фото человека в социальной сети "ВКонтакте". Первыми ссылками программа выдала изображение одного и того же мужчины на страницах нескольких пользователей.

Несмотря на то, что фотографии не были подписаны, а с некоторых страниц были удалены, журналистам удалось выяснить предполагаемые имя, фамилию и дату рождения. И именно этот человек, Станислав Д., нашелся среди известных наемников, чья принадлежность к "группе Вагнера" подтверждена документально. Фамилию "вагнеровца" журналисты не раскрывают в целях безопасности членов его семьи.

Известно, что в "группе Вагнера" Станислав Д. служил в разведке. В распоряжении газеты есть копия его паспорта, собственноручно заполненная анкета службы безопасности "группы Вагнера", расписка о неразглашении информации и автобиография.

При поступлении на службу в ЧВК Д. указал, что служил рядовым во взводе патрульно-постовой службы полиции на Ставрополье. Анкета заполнена в феврале 2016 года. Но, как указано, к этому времени он уже трудился в "группе Вагнера" в должности стрелка-разведчика.