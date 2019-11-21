Дождались: на линии Таллинн-Нарва появится вечерний скоростной поезд

Новое расписание начнет действовать по всей Эстонии 8 декабря, но с 8 по 12 декабря будет действовать один график, а с 13 декабря второй график с небольшими изменениями.

С 13 декабря вечерний дополнительный поезд будет отбывать из Раквере в Таллинн в 21.28 и приезжать в столицу в 22.35. А дополнительный поезд из Таллинна в Нарву будет отправляться в 19.32.

Согласно новому расписанию, из Таллинна в Нарву и обратно будет ходить пять поездов, два из них — скоростные. Также будет один поезд из Таллинна в Раквере.