Комиссия: Ярвик и Арумяэ превысили свои полномочия

Задачей комиссии под руководством госсекретаря Таймара Петеркопа было выяснить обстоятельства, касающиеся рабочих отношений между Министерством сельской жизни, министром, его советниками и учреждениями министерства. В частности устанавливалось соблюдение границ полномочий.

Госсекретарь пригласил к участию в работе комиссии представителей госконтроля и канцелярии канцлера права, а также руководителя юридического отдела госканцелярии.

Премьер-министр Юри Ратас сказал в интервью ERR, что решение о том, сохранит ли министр сельской жизни Март Ярвик (EKRE) свою должность, будет принято в начале следующей недели.

«В отчете 20 страниц. В течение следующих дней я хочу его проработать и проконсультироваться с другими лидерами правительственных партий», - сказал Ратас.