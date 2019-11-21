Комиссия: Ярвик и Арумяэ превысили свои полномочия

Комиссия, расследовавшая происходившее в административной сфере Министерства сельской жизни, пришла к выводу, что министр сельской жизни Март Ярвик и его советник Урмас Арумяэ пытались вмешаться в аудит Ветеринарно-пищевого департамента (VTA), превысив тем самым свои полномочия.
Задачей комиссии под руководством госсекретаря Таймара Петеркопа было выяснить обстоятельства, касающиеся рабочих отношений между Министерством сельской жизни, министром, его советниками и учреждениями министерства. В частности устанавливалось соблюдение границ полномочий.
Госсекретарь пригласил к участию в работе комиссии представителей госконтроля и канцелярии канцлера права, а также руководителя юридического отдела госканцелярии.
Премьер-министр Юри Ратас сказал в интервью ERR, что решение о том, сохранит ли министр сельской жизни Март Ярвик (EKRE) свою должность, будет принято в начале следующей недели.
«В отчете 20 страниц. В течение следующих дней я хочу его проработать и проконсультироваться с другими лидерами правительственных партий», - сказал Ратас.
Премьер-министр добавил, что все партии правящей коалиции серьезно относятся к отчетам комиссии госсекретаря Таймара Петеркопа.