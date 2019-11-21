Фотоновость: пробки сковали движение на двух улицах

Утром на перекрестке улиц Тегури и Тяхе был регулировщик, который обеспечивал плавность движения. К полудню регулировщика на перекрестке не было, поэтому на улице Тегури возник целый ряд автомобилей, водители которых хотел свернуть на улицу Тяхе, пишет Tartu Postimees.

Поскольку из-за прокладки труб необходимо копать очень глубоко, есть угроза обрушения и надо быть готовыми к тому, что улицу Туру полностью закроют для движения и нагрузка на соседние улицы еще увеличится.