Вырастут ли цены? Cвиная чума в Китае лишает Эстонию импортного мяса

Для производителей свинины в Эстонии такая возможность закрыта: правила азиатских стран исключают ввоз свиного мяса из стран, где была выявлена африканская чума свиней.

В Эстонии свиную чуму в последний раз выявляли у домашних свиней в 2017 году, но нашу свинину не ждут в Азии в течение следующих 5–10 лет, сказал член правления Atria Меэлис Лаанде.

В то же время экспорт в Китай из многих других европейских стран вырос на 50 процентов. «Любой, у кого есть такая возможность, продает в Китай, причем в больших количествах», - сказала генеральный директор HKScan Estonia Анне Мере.

Чума сократила поголовье свиней в Китае как минимум на 35 процентов, более чем на 10 миллионов голов. Кроме того, чума косит свиней во Вьетнаме, шестой по величине свиноводческой стране в мире. Все это влияет на мировой рынок мяса. «Чтобы покрыть дефицит свинины в Китае в 2020 году, потребуется, образно говоря, весь годовой объем производства США, Мексики и Бразилии», - отметил Лаанде.

Китай производит 55 миллионов тонн мяса в год, что составляет почти половину мирового производства, и по состоянию на осень страна лишилась примерно 25 миллионов тонн свинины. «На китайском рынке ощущается нехватка свинины. Они покупают свинину в другом месте, в том числе в Европе. В результате закупочная цена на свинину выросла на треть по сравнению с прошлым годом», - сказала Мере.

Таким образом, хотя наши свиноводческие хозяйства не могут продавать свою продукцию в Азию, они все еще могут дышать относительно свободно благодаря растущей закупочной цене. Ситуация была совершенно иной год назад, когда цены на корм для животных и закупочная цена на мясо были низкими из-за засухи. «Каждый килограмм приносил убытки. Теперь урон можно возместить», - вспоминает Мере.

Поскольку мясо вывозится из Европы, закупочная цена на свинину остается высокой. В то же время, для производителей, закупающих мясо, сырье стало намного дороже. Чуть проще тем производителям, кто самостоятельно выращивает мясо.

Давление конкурентов

Хотя закупочная цена на свинину выросла на треть по сравнению с прошлым годом, такого же роста цен в магазине пока не наблюдается, так как конкуренция на эстонском рынке очень высокая - как между предприятиями мясной промышленности, так и между розничными сетями.

«Все следят за поведением конкурентов, буквально считая центы», - сказала Мере, добавив, что искушение повысить цены велико, потому что, например, сырье для колбасных изделий в стоит наполовину дороже, чем в начале года. Мере не верит, что цены на мясные продукты в ближайшем будущем значительно вырастут - из-за конкуренции рост останется в пределах 10-15 процентов.

Что дальше?

Острая нехватка свинины на мировом рынке сигнализирует фермерам о том, что будет разумно увеличить поголовье в ближайшем будущем, но следует иметь в виду, что к тому времени, когда это произойдет, карты могут снова смешаться

"Cмутные времена бывали как в мясном, так и в молочном секторах, где порой то резко возрастал спрос, то резко падали цены", - сказал Лаанде.

На мировом рынке доминируют крупные свиноводческие страны, в Европе это - Испания, Германия, Дания и Польша. Последняя, правда, закрыла экспорт в азиатские страны из-за чумы свиней, но остальные в состоянии удовлетворить потребности мирового рынка.