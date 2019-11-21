Прокуратура: о связях Swedbank с олигархами было известно

Вчера Postimees написал о том, что крупный российский предприниматель и бывший министр Михаил Абызов переместил через эстонское отделение Swedbank и при помощи эстонских теллеров в офшорные фирмы сотни миллионов долларов.

За короткий промежуток времени олигарх Абызов получил в Swedbank 70 связанных с собой офшорных счетов, на которые были перемещены деньги в размере 860 миллионов долларов США. Со счетов ушли 770 000 миллионов долларов, а самих переводов было совершено более 3300. Однако, являясь министром российского правительства, в действительности Абызову было запрещено участвовать в коммерческой деятельности.

Эстонское отделение Swedbank не захотело ответить ни на один связанный с делом вопрос, сославшись на незавершенное еще расследование как в Эстонии, так и в Швеции.

Но шведское телевидение (SVT) описало в своей расследовательской передаче, как один из дольщиков российского производителя оружия Kalašnikov Group олигарх Искандер Махмудов при помощи Swedbank отправил почти миллион евро американскому собственнику «Калашникова», хотя тот находился под санкциями и в США, и в Европейском союзе.

Российский «Калашников» попал в санкционный список после аннексии Крыма в 2014 году. В то же время находящаяся в США фирма «Калашникова» в список добавлена не была.

По информации Swedbank, банк об этом знал, но это тоже остается в рамках следствия.

Ведущий государственный прокурор Таави Перн, летом этого года возбудивший уголовное дело по делу Swedbank, остается немногословным, но он подтвердил Postimees, что обстоятельства, которые были приведены во вчерашней публикации, прокуратуре известны: «Мы расследуем все возможные преступления вместе с разными следственными органами. Но в интересах следствия точной информации предоставить мы не можем».

В июле этого года в отношении Swedbank было возбуждено уголовное дело, чтобы расследовать возможное отмывание денег, происходившее в период 2011-1017 годов, а также возможное предоставление ложных данных Финансовой инспекции. По имеющейся сейчас информации, в схеме отмывания денег Эстонию могли использовать в качестве транзитной страны.

В конце октября государственный прокурор Сигрид Нурме сказала, что изучение сделок банка проходит в рамках как международного, так и внутриреспубликанского сотрудничества. «Следственные органы проверили огромное количество данных, передали ходатайства о предоставлении международной правовой помощи в другие страны, и ведут плотное сотрудничество с Финансовой инспекцией», - добавила Нурм. На данном этапе следствия подозрения в совершении преступления пока не предъявлено никому.