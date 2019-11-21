В Кристийне пройдет большая ярмарка

«Праздник первого адвента - очень важный день для всех жителей района, так как он ознаменует наступление долгожданного красивого и светлого рождественского периода. К этому моменту на улицах и во дворах домов в Кристийне уже будет сиять вся праздничная иллюминация, озаряющая зимние вечера. А в полдень мы все вместе также зажжем первую свечу адвента», - рассказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.