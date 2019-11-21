В Кристийне пройдет большая ярмарка

1-го декабря 2019-го года в парке Лёвенру столичного района Кристийне состоится Ярмарка первого адвента. Часы работы ярмарки с 10 до 17 часов, в 12:00 будет торжественно зажжена свеча первого адвента.
«Праздник первого адвента - очень важный день для всех жителей района, так как он ознаменует наступление долгожданного красивого и светлого рождественского периода. К этому моменту на улицах и во дворах домов в Кристийне уже будет сиять вся праздничная иллюминация, озаряющая зимние вечера. А в полдень мы все вместе также зажжем первую свечу адвента», - рассказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.
На ярмарке будут представлены промышленные и продовольственные товары, изделия ручного труда, разумеется, не обойдется и без традиционных рождественских товаров и различных вкусностей. Будет открыт дом Деда Мороза.