Латвия запретила трансляцию девяти российских телеканалов, которые имеют отношение к другу Путина

НСЭСМИ получил от учреждения госбезопасности информацию о том, что в списке программ, которые в настоящее время ретранслируются в Латвии, присутствует несколько программ российского медиахолдинга, один из бенефициаров которого попал под санкции ЕС «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Аболиньша.

Согласно информации НСЭСМИ, российский бизнесмен Юрий Ковальчук, на которого распространяются санкции ЕС, является бенефициаром телевизионных каналов «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Дом кино», «Дом кино Премиум», «Музыка Первого», «O!», «Поехали!», «Телекафе» и «Петербург-Пятый канал».

После оценки полученной и уже имеющейся в распоряжении НСЭСМИ информации совет запретил ретрансляцию этих программ во всех контролируемых им публичных сетях электронных коммуникаций. Запрет распространяется «на всю территорию Латвии до момента отмены санкций ЕС в отношении конкретного лица (или группы лиц), которое прямо или косвенно связано с вышеупомянутыми программами», пояснили в НСЭСМИ.

Санкции Евросоюза и США были введены в 2014 году вскоре после присоединения Крыма к России, которое на Западе считают аннексией. Сначала они коснулись только отдельных лиц и банков. С обострением ситуации на востоке Украины и началом боевых действий заработали санкции против целых секторов российской экономики: финансового, энергетического и оборонного.

Юрий Ковальчук сблизился с Владимиром Путиным еще в начале 90-х годов. С февраля 1991 года будущий миллиардер занимал должность заместителя председателя правления (вице-президента) Ассоциации совместных предприятий Санкт-Петербурга. Спустя пять лет он вместе с будущим президентом РФ учредил дачный кооператив «Озеро» близ Приозерска.

В настоящее время Ковальчук - основной акционер банка «Россия» (39,8%), пишет Forbes. Причем этот банк называют кошельком Путина, связанным с узким кругом его доверенных лиц.