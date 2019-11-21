Сеть Rimi открыла в Мяннику новый супермаркет

"В начале 2018 года мы решили, что магазин Pihlaka mini Rimi в Мяннику скоро станет слишком мал для этого района и вместо планировавшегося сначала ремонта разумнее построить более крупный магазин", - сообщил пресс-секретарь Rimi.

В трех странах Балтии Rimi Baltic AB имеет в общей сложности 266 магазинов, среди которых 82 гипермаркета (из них 15 в Эстонии), 62 супермаркета (из них 19 в Эстонии), 85 мини-Rimi (из них 48 в Эстонии), 13 экспресс-Rimi (из них 5 в Эстонии). В Эстонии Rimi является работодателем приблизительно для 2700 человек.