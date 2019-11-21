В Таллинне появится еще один открытый бассейн

О точном месторасположении бассейна пока не сообщают, но он должен располагаться между лодочным причалом и мостом Пирита и относиться к Пиритаскому спортивному комплексу, сообщила районная управа.

Старейшина района Тынис Лийнат отметил, что часть реки Пирита, где построят открытый бассейн, надо очистить от наносов, а берег – от камыша и кустарника.

На самом деле когда-то на реке Пирита уже было несколько бассейной и вышки для прыжков в воду, это было очень популярное место для спортсменов. Там проводились различные спортивные соревнования, в том числе международные, и устанавливались рекорды. Первые соревнования по плаванию прошли в Эстонии в 1910 именно на реке Пирита.