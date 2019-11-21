Чт, 21.11.2019
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  • Оказалось, из-за острых зубов крыс придется заменить 300 метров кабеля в Харьюмаа

Оказалось, из-за острых зубов крыс придется заменить 300 метров кабеля в Харьюмаа

Фото кабеля, который перегрызли крысы.

ФОТО: ria

Вчера Департамент государственной инфосистемы сообщал, что наблюдаются пробелемы с доступом к государственным э-услугам, поскольку крысы перегрызли волоконно-оптический кабель, пролегающий в земле на территории Харьюмаа.

Сегодня выяснилось, что кабель поврежден в еще одном месте. Сегодня после 22:00 начнется замена кабеля - отрезок составляет 300 метров.

Департамент уточняет, что ремонтные работы не повлияют на доступность портала Eesti.ee, использование дигирецептов и другие э-услуги, как это было вчера. Работы продлятся в течение 7-8 часов.

Однако в департаменте отмечают, что ночью оборвется обмен данными с детсадами, школами и местными самоуправлениями волости Харку, поскольку в том районе отсутствует параллельная возможность передачи данных. Вчера в течение нескольких часов госпорталы были не доступны, поскольку крысы перегрызли кабель и техники заменяли его в срочном порядке.

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