Оказалось, из-за острых зубов крыс придется заменить 300 метров кабеля в Харьюмаа

Сегодня выяснилось, что кабель поврежден в еще одном месте. Сегодня после 22:00 начнется замена кабеля - отрезок составляет 300 метров.

Департамент уточняет, что ремонтные работы не повлияют на доступность портала Eesti.ee, использование дигирецептов и другие э-услуги, как это было вчера. Работы продлятся в течение 7-8 часов.