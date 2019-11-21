Чт, 21.11.2019
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Убийство в Эстонии: объявленный в международный розыск подозреваемый задержан в автобусе

Полиция Германии. Фото иллюстративное.

ФОТО: MARIUS BECKER/AFP/Scanpix

Полиция Германии в среду задержала вблизи польской границы объявленного Эстонией в международный розыск мужчину, подозреваемого в убийстве.

Полиция в среду утром возле польской границы на скоростном шоссе А12 возле города Франкфурт на Одере проверяла документы людей, прибывших из Польши в Германию, пишет Postimees со ссылкой на новостной портал MOZ.

В 9.45 полицейские остановили автобус и проверили документы пассажиров. Во время проверки документов гражданина Эстонии выяснилось, что эстонские власти объявили его в международный розыск.

«При проверке документов мы всегда вводим имена в международную базу данных. При проверке имени пассажира автобуса база данных выдала предупреждение, что его разыскивают», - сказал старший комиссар берлинской полиции Йенс Шобрански.

Полиция доставила задержанного в арестный дом, откуда его отправили в Берлинский суд.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сказал Postimees, что немецкие коллеги по состоянию на полдень четверга не оповестили эстонские власти о задержании разыскиваемого.

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