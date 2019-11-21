Чт, 21.11.2019
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  • Видео: как выглядит центр логистики AliExpress после крупнейшей распродажи в году

Видео: как выглядит центр логистики AliExpress после крупнейшей распродажи в году

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

11 ноября крупнейшая распродажа на AliExpress. В Сети появилось видео того, как сейчас выглядит центр логистики после больших скидок, пишет Rus.TVNET.

В этом году за этот день AliExpress Holdings заработала первый миллиард за 68 секунд после начала периода скидок. Каждую секунду было получено полмиллиона заказов, что принесло платформе доход в 38,4 млрд долларов за день.

Скидки поспешили использовать более миллиарда покупателей со всего мира. Бестселлерами покупок стали смартфоны Huawei Mate 30 Pro и iPhone 11 Pro.

После распродажи в Сети появилось видео, где заснят центр логистики AliExpress в Китае. На кадрах видно, с каким огромным числом упаковок приходится работать сотрудникам. 

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