Экс-советница Трампа: прекратите врать насчет Украины

Экс-советница Трампа в четверг, 21 ноября, дала показания в рамках процедуры подготовки импичмента президенту в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США.

Вместе с ней перед законодателями выступил и сотрудник американского посольства в Киеве Дэвид Холмс.

Фиона Хилл и Дэвид Холмс. ФОТО: Erin Scott/REUTERS

По словам Хилл, речь идет о теории заговора и политически мотивированной лжи, которая служит интересам Кремля. "Между тем именно Россия, начиная с 2016 года, систематически атаковала наши демократические институты", - подчеркнула она.

О сервере Демпартии и вмешательстве Киева

Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, отбывающий тюремный срок по обвинению за финансовые преступления, ранее утверждал, что сервер Демократического национального комитета (ДНК) был взломан, вероятнее всего, не российскими, а украинскими хакерами.