Фото и видео: в Маарду полыхает двухэтажный склад
Сегодня, 21 ноября, около восьми часов вечера в Центр тревоги поступило сообщение, что в Маарду горит двухэтажное складское здание, пишет Postimees.
Пострадал один человек. По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, больше людей в здании не было. Спасатели сразу приступили к тушению пожара и к защите от огня соседних зданий.
Спасательный департамент присвоил пожару самый высокий уровень опасности.
Полиция перекрыла движение возле Вана-Нарвского шоссе, 7.
Maardus Vana-Narva maanteel põleb laohoone, sündmuskoha juures liiklus suletud, soovitame vältida Vana-Narva maanteel liiklemist.— Päästeamet (@paasteamet) 21 ноября 2019 г.
Движение возле Вана-Нарвского шоссе, 7 вновь восстановлено. Спасатели занимаются поиском последних очагов возгорания и их тушением.
Спасатель Март Кяйт сказал, что первая прибывшая на место бригада спасателей увидела открытый огонь. «Относительно быстро и удачно смогли остановить распространение пожара, - рассказал он. - В этом здании, вероятно, занимаются реставрацией или ремонтом автомобилей. Был госпитализирован один пострадавший. На данный момент о его состоянии неизвестно».