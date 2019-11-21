Пт, 22.11.2019
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  • Фото и видео: в Маарду полыхает двухэтажный склад

Фото и видео: в Маарду полыхает двухэтажный склад
Дополнено в 22:31!

Сегодня, 21 ноября, около восьми часов вечера в Центр тревоги поступило сообщение, что в Маарду горит двухэтажное складское здание, пишет Postimees.

Пострадал один человек. По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, больше людей в здании не было. Спасатели сразу приступили к тушению пожара и к защите от огня соседних зданий. 

Спасательный департамент присвоил пожару самый высокий уровень опасности.

Полиция перекрыла движение возле Вана-Нарвского шоссе, 7.

Движение возле Вана-Нарвского шоссе, 7 вновь восстановлено. Спасатели занимаются поиском последних очагов возгорания и их тушением. 

Спасатель Март Кяйт сказал, что первая прибывшая на место бригада спасателей увидела открытый огонь. «Относительно быстро и удачно смогли остановить распространение пожара, - рассказал он. - В этом здании, вероятно, занимаются реставрацией или ремонтом автомобилей. Был госпитализирован один пострадавший. На данный момент о его состоянии неизвестно». 


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