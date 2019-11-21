Фото и видео: в Маарду полыхает двухэтажный склад

Пострадал один человек. По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, больше людей в здании не было. Спасатели сразу приступили к тушению пожара и к защите от огня соседних зданий.

Спасатель Март Кяйт сказал, что первая прибывшая на место бригада спасателей увидела открытый огонь. «Относительно быстро и удачно смогли остановить распространение пожара, - рассказал он. - В этом здании, вероятно, занимаются реставрацией или ремонтом автомобилей. Был госпитализирован один пострадавший. На данный момент о его состоянии неизвестно».