В Маарду полыхает двухэтажный склад
Сегодня, 21 ноября, около восьми часов вечера в Центр тревоги поступило сообщение, что в Маарду горит двухэтажное складское здание, пишет Postimees.
Пострадал один человек. По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, больше людей в здании не было. Спасатели сразу приступили к тушению пожара и к защите от огня соседних зданий.
Спасательный департамент присвоил пожару самый высокий уровень опасности.
Полиция перекрыла движение возле Вана-Нарвского шоссе, 7.