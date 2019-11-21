Чт, 21.11.2019
На этих же местах паркуются жители центра и Старого города. Здесь не все так однозначно. Главное убедиться в пользе этой услуги. Владимир Свет

В Маарду полыхает двухэтажный склад
Движение перекрыто!

Иллюстративное фото.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Сегодня, 21 ноября, около восьми часов вечера в Центр тревоги поступило сообщение, что в Маарду горит двухэтажное складское здание, пишет Postimees.

Пострадал один человек. По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, больше людей в здании не было. Спасатели сразу приступили к тушению пожара и к защите от огня соседних зданий. 

Спасательный департамент присвоил пожару самый высокий уровень опасности.

Полиция перекрыла движение возле Вана-Нарвского шоссе, 7.

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